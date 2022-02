Základní potraviny jako chleba či mléčné výrobky, ale také benzin by měly být v Polsku ještě levnější. Důvod? Tamní vláda v rámci boje s inflací totiž některé daně dočasně snížila, nebo dokonce zcela zrušila! Jak se Blesk.cz přesvědčil, Čechům tato novinka neunikla! Obchody i čerpací stanice vzali útokem…

Půlroční snížení i úplné zrušení daní u některých položek vyhlásil 1. února úřad polského premiéra Mateusze Morawieckého (53). Například pohonné hmoty mají nově místo 23 procent jen osmiprocentní daň, u tepla a elektřiny se DPH snížila na pět. U základních potravin, jako je chléb, vejce či mléčné výrobky, klesla daň z pěti procent na nulu.

Nákup minus daň

Podle oslovených ekonomů by snížení cen mohlo vybičovat Čechy k častějším nákupům v Polsku. „Nově se mohou začít pořádat masové zájezdy do polských nákupních center, kdy potraviny nebo dětská výbava, pleny, dětská výživa budou v Polsku výrazně levnější. A to nejen lidé z pohraničí, ale vyplatí se jet třeba i ze středu České republiky na nákupy do Polska,“ očekává Štěpán Křeček, šéfekonom BH Securities a poradce premiéra Petra Fialy (57, ODS).