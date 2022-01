Autor: ČTK, for, simao -

Vyšetřovatelé výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku zkoumají možné kontakty zaměstnance společnosti Imex Group s agenty ruské vojenské tajné služby GRU, které ze zapojení do explozí podezřívají. Jde o Nikolaje Šapošnikova, bývalého vojáka sovětské armády, který žije v Řecku, ale v době výbuchů v roce 2014 pobýval v České republice. Šapošnikov i firma takové kontakty popírají. Šapošnikova v Řecku vypátrali Reportéři ČT.

Při výbuchu prvního ze skladů ve Vrběticích v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku.

Podezření, že do výbuchů byli zapojeni ruští agenti GRU Anatolij Čepiga a Alexander Miškin, které britští vyšetřovatelé podezřívají rovněž z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018, vyvolalo diplomatickou roztržku mezi Českem s Ruskem.

„Zaměřujeme se také na osoby, o kterých si myslíme, že těmto osobám (ruským agentům) poskytly minimálně součinnost,“ řekl ČT dozorující státní zástupce Martin Malůš.

Šapošnikov: Žádné agenty neznám

Společnost Imex Group, která si sklady ve Vrběticích pronajímala, podle svého právního zástupce Radka Ondruše o žádných kontaktech Šapošnikova s GRU neví.



Šapošnikov jejich návštěvu organizoval, že jde o agenty nevěděl, uvedli Reportéři ČT. V Česku pobýval během první exploze, ve firmě Imex měl na starost obchodníky z východu. Nyní žije na řeckém poloostrově Chalkidiki. „Je to klíčový aktér v kauze výbuchu muničních skladů ve Vrběticích,“ tvrdí Reportéři ČT.

„Podle mě to mohli být jakýkoliv agenti. Nevím. Dělali tam něco, byli tam? Já nevím. Tvrdí, že já tam byl. Já tam nebyl. Co to znamená nějaký agent. Já neznám agenty,“ řekl však Šapošnikov v reportáži České televize.

Studoval u dělostřelectva

Reportéři ČT označili Šapošnikova za spojku agentů. „S explozemi by nemohli uspět bez silné podpory zevnitř,“ řekl ČT ivestigativní novinář portálu Bellingcat ChristoGrozev.

„Pan Šapošnikov by se na tuto roli perfektně hodil. Pokud je to pravda, pak je jeho role extrémně důležitá, zásadní pro tuto operaci GRU,“ poznamenal investigativec.

„On minimálně 5 let nebyl na tom skladu, vůbec,“ tvrdila ČT při reportáži v Řecku Šapošnikovova manželka. „Ne, já tam už nechodil, chvála bohu, a to bylo, předpokládám, od roku 2009 nebo 2008 já nevím přesně,“ uvedl Šapošnikov, který vojenskou vysokou školu studoval u dělostřelectva v Ázerbájdžánu.

Video Likvidace trosek po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích - Policie ČR

Šapošnikov je nyní prošetřován ohledně toho, zda absolvoval výcvik u elitných ruských jednotek Specnaz, uvedla ČT s odkazem na své zdroje. Šapošnikov popřel, že by u těchto jednotek působil. „Ne. Specnaz, Specnaz. Já bych u nich strašně rád byl. Strašně rád bych byl. Ale nemám na to fyzickou kondici,“ řekl v Řecku Šapošnikov.

Sešel se s ruským generálem?

Investigativec Grozev upozornil, že Nikolaj Šapošnikov několik dní před vrbětickým výbuchem cestoval do Portugalska a ve stejnou dobu tam pobýval i velitel elitní jednotky GRU 29155 Andrej Averjanov. Důstojníky této jednotky Čepigu a Miškina považuje český vyšetřovací tým za strůjce vrbětických explozí.

Podle Grozeva poté, co se Šapošnikov přestěhoval poblíž Soluně, pozorovali v Soluni „velmi časté návštěvy stejné jednotky vojenského zpravodajství GRU 29155“, ze které byli i Miškin a Čepiga. „Některé návštěvy, například generála Averjanova, se odehrály v srpnu 2014, přesně v době plánování a přípravy explozí v České republice,“ poznamenal novinář.

Několik dní před explozemi ve Vrběticích měl Šapošnikov cestovat do Portugalska, kde byl v té době i generál a elitní agent Averjanov, který byl v době výbuchu ubytován na Slovensku. Šapošnikov popřel že by generála znal.

„Nikdy v minulosti, kdy firma žádala o bezpečnostní prověrky, nebyla osoba Šapošnikova nikdy zmiňována,“ řekl ČT právní zástupce Imexu Radek Ondruš s tím, že Šapošnikov nebyl zmiňován z hlediska bezpečnostních rizik, ani jiných. „Šapošnikov řekl, že Averjanova nezná. Neviděl ho, nesetkal se s ním, žádné e-maily si nepíší,“ uvedl Ondruš.

Je prý těžké si vzpomenout

Šapošnikov byl přitom v kontaktu s tádžickou stranou, ze které přišly falešné pasy agentů GRU. „Bylo hodně věcí, které jsem zařizoval s těmi lidmi, kteří to poslali,“ poznamenal Šapošnikov. Policie podle ČT pracuje s variantou, že datum jejich návštěvy v ČR doplnil do formulářů právě Šapošnikov.

„Řekl jsem policii, že je pro mě teď opravdu těžké si vzpomenout,“ uvedl Rus žijící v Řecku. „Oni se u společnosti neohlásili a o jejich příletu neměla společnost vůbec žádné informace, tudíž je nemohla logicky tam ani přivést,“ tvrdí Chaluš ohledně dvou agentů Čepigy a Miškina. Další záležitosti podléhají probíhajícímu vyšetřování.