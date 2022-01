Oproti předchůdcům nepůjde tolik o vědu, nový satelit bude hlavně ověřovat a demonstrovat technologie českých firem. „Někteří řešitelé z týmu zažili i historické projekty Magion. Rádi bychom na ně navázali a opět se dostali do trendu relativně častého vystřelování družic do vesmíru,“ uvedl pro Blesk Zprávy Juraj Dudáš, šéf vesmírné divize VZLÚ.

Na jejím základě pak ústav s řadou partnerů z (nejen) českých firem a univerzit chce vyrábět satelity ve velkém. „Chceme mít národní konstelaci družic, jež bude schopná dodávat státním i komerčním uživatelům data sbíraná takovým národním prostředkem – všechno si dokážeme udělat sami, ve vlastní režii," uvádí Dudáš.

K čemu poslouží?

A co takové družice pak nabídnou? „Fotografie, radarové snímky, cokoliv, co má smysl pořizovat z vesmíru,“ přibližuje Dudáš. Například pro sledování dopravní situace se zatím používaly spíš letecké snímky, družice budou vhodnější – a ty národní bude možné namířit třeba ve špičce na příjezdy do Prahy.

VZLUsat-2 má rozměr 10×30 centimetrů a čtyři kilogramy, vešla se však do ní spousta přístrojů. „Už o jedničce se mluvilo jako o švýcarském noži, dvojka je totéž. Šéfkonstruktér Vladimír Dániel je proslulý, že dokáže využít každý krychlový centimetr družice,“ řekl Dudáš.

Tzv. užitečný náklad zahrnuje mj. dva kamerové systémy, zařízení na měření radiace, rentgenovou optiku, detektory odplynování i různé menší přístroje, které budou sloužit jak vývojářům vesmírných technologií, tak vědcům.

Českou družici vynese Muskova raketa

Spolu s řadou dalších menších satelitů z Mysu Canaveral ji vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska. Start byl stanoven na čtvrtek 13. ledna, 16:25 středoevropského času; záložní termín je následující den. Obíhat bude ve výšce 500-600 kilometrech nad Zemí. Přímý předchůdce, VZLUsat-1, už slouží čtyři a půl roku, výrazně nad rámec očekávání.