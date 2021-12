Pozitivní výnosy dluhopisů pěti zemí na prvních místech žebříčku by měly investorům poskytnout alespoň částečnou důvěru v to, že americká centrální banka (Fed) bude moci ukončit nákupy dluhopisů a začít zvyšovat úrokové sazby bez toho, aby to vyvolalo prudký růst globální nestability. Hlubší pohled na výkonnost v roce 2021 ukazuje, že u nejvýkonnějších dluhopisů převážně klesly ceny, ale výnosy byly pořád ještě dostatečně vysoké na to, aby ztráty z poklesu cen vyrovnaly.

Celkově dluhopisy rozvíjejících se zemí letos klesly o 1,3 procenta. To je však stále mnohem lepší výsledkem než v roce 2013, kdy Fed naznačil, že sníží nákupy aktiv, po čemž dluhopisy rozvíjejících se zemí klesly o 3,8 procenta.

Nejvyšší výnos, a to 8,7 procenta, měly v letošním roce dluhopisy Jihoafrické republiky, a to i přesto, že v této zemi v listopadu poprvé zjistili koronavirovou variantu omikron. Výnos 9,02 procenta překonává pokles ceny, který u těchto dluhopisů dosáhl 0,79 procenta, uvedl Bloomberg. Čínské dluhopisy vynesly 5,6 procenta a dluhopisy Indonésie 5,2 procenta. S dluhopisy Indie pak je spojen výnos 2,7 procenta a s dluhopisy Chorvatska výnos jedno procento.

Největší ztráty zaznamenaly dluhopisy Chile, kde výnos činí minus 16,1 procenta, Peru (minus 12,2 procenta) a Maďarska (minus 10,9 procenta). Jde o země, kde centrální banky letos zvýšily úrokové sazby, což se odráží právě v poklesu ceny dluhopisů těchto zemí. V první pětici zemí s nejhorším výkonem skončilo ještě Polsko (minus 10,2 procenta) a Česká republika (minus 9,7 procenta). I toto jsou země, kde centrální banky začaly výrazně zvyšovat úrokové sazby.

Banka HSBC uvádí, že dluhopisy Jihoafrické republiky, Indonésie a Číny by měly růst i v příštím roce. Pozitivně vidí vývoj dluhu Jihoafrické republiky a Indonésie také investiční společnost Finisterre Capital, která se zaměřuje na dluh rozvíjejících se zemí.