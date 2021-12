Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer jde do vedení Volkswagenu, která je hlavní značkou skupiny Volkswagen. Koncern to ve čtvrtek oznámil po zasedání dozorčí rady. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, německá automobilka nesdělila. Uvedla jen, že dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.