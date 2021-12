Dodání balíků do Vánoc: Česká pošta prozradila, kdy je nejzazší termín, aby to stihla

Česká pošta v současnosti doručuje více než půl milionu balíků denně, což je o 100 až 150 procent více, než v běžné dny po zbytek roku. Žádné dramatické výkyvy před Vánoci již neočekává. Doručení balíků Štědrého dne garantuje při podání do 22. prosince, řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Podle Vitíka letos nenastal extrémní nápor jako během předvánočního lockdownu v minulém roce. „Lidé se vrátili do kamenných obchodů, které jsou otevřené. Stále jsme připraveni na objem 55 milionů zásilek. Jestli se tento potenciál naplní, budeme vědět na přelomu roku,“ řekl.

Doba doručování se podle zkušeností e-shopů i zákazníků prodloužila. Místo doručení do druhého dne od převzetí zásilky to nyní mohou být i dva nebo tři dny. „Z důvodu velké vytíženosti v předvánoční sezóně a vzhledem k rychle se zhoršující epidemiologické situaci především na Moravě může i přes veškerá přijatá opatření docházet v některých oblastech ke zpoždění při doručování zásilek,“ uvedla například jedna z největších kurýrních firem DPD. Ta garantuje doručení zásilek do Vánoc při podání nejpozději 20. prosince.

Dopravci očekávají nejvyšší objemy doručování okolo 16. a 17. prosince. V tu dobu by k adresátům mohlo putovat přes jeden milion zásilek denně.

Přepravní firmy letos více sází na doručování do výdejen. Zásilkovna nabízí v Česku přes 6000 výdejních míst včetně samoobslužných výdejních Z-boxů, pošta zdvojnásobila počet specializovaných Balíkoven na 5000, PPL má zhruba 3000 výdejních míst a WeDo tisícovku a 100 výdejních boxů.