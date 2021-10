Vítr poničil také výstavu Paměti národa na pražském Strahově. „Je mi to strašně líto, ale s tím se nedá nic dělat. Prosím, kdo jste měl naplánovanej vejlet za námi na Strahov, tak bohužel. Snad to dáme do pár dní dohromady, podaří-li se nám na to sehnat peníze. Takovej fukejř holt vezme všechno, i když jsme použili plachty z větru odolné tkaniny. Škoda je velká. Odhaduju tak sto, sto padesát tisíc korun. Snad nám pomůže pojišťovna, výstavu jsme pojistili, ale to víte, je to vždycky ztráta,“ uvedl na facebooku za organizátory Mikuláš Kroupa.