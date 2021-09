Hodnota ČSA je jen zlomek toho, co dluží. Firma i po propouštění věří v záchranu

Zhodnocením majetkové podstaty pověřil firmu Grant Thornton v červnu insolvenční soud. V případě, že by ČSA skončily v konkurzu, rozdělila by se majetková podstata firmy mezi zajištěné a nezajištěné věřitele. Zajištění věřitelé, jako například Lufthansa Technik nebo Quiver beta, by si rozdělili podle posudku přes 58 milionů korun. Nezajištění věřitelé by pak dostali podíl, který by představoval jednotky procent z jejich pohledávky.

Vyčíslená majetková podstata ČSA zahrnuje i náklady na případnou likvidaci, které Grant Thornton odhadli na zhruba 147 milionů korun.

Soud nyní přezkoumává část pohledávek vůči ČSA

ČSA jsou v úpadku od března. Soud tehdy vyhověl vlastnímu návrhu firmy. Aerolinky v něm přiznaly nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun. Asi miliardu korun z pohledávek tvoří podle údajů společnosti v insolvenčním návrhu neproplacené nebo neprojeté letenky u zrušených letů. Soud nyní přezkoumává část pohledávek vůči ČSA, v červnu zatím uznal dluhy za 821 milionů korun, nejde však o konečnou částku. Insolvenční soud zároveň v červnu povolil reorganizaci firmy. Její plán vytvoří Smartwings, které jsou mateřskou firmou ČSA. Provoz ČSA pokračuje, cílem reorganizace je záchrana aerolinek.

ČSA zasáhly dopady epidemie koronaviru, během krize dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už během loňského roku propustil kolem 300 pracovníků. V únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech.