Čeští turisté nyní popisují, jak jim žaludeční a střevní obtíže zkazily dovolenou. Za vinu to dávají především cestovní kanceláři Fischer. Virové onemocnění se v hotelu prokazatelně objevilo již 25. července, cestovka přitom na místo poslala nejmíň dva turnusy! Účastníci zájezdu se o vysokém riziku dozvěděli až na místě.

Na sociálních sítích popisovali své »zážitky«. „Na první dojem dobrý, ale když už se začnou dít hodně nepříjemné věci, čekáte pochopení, pomoc, radu a starostlivost. Když v polovině dovolené začaly během jednoho dne snad u poloviny hostů v hotelu problémy se zvracením a průjmem společně, reakce nulové. A slova delegátky raději nebudu popisovat, prostě arogance a nezájem,“ napsal 26. července František T.

Paní Iva (53) z Prahy do stejného hotelu odjela s asi 60 dalšími až 2. srpna (!), o nákaze v hotelu neměla tušení, nikdo je předem na rizika neupozornil. „Jednání cestovní kanceláře skrze delegátku bylo příšerné. Řekla nám pouze to, že je tu nějaká virová nákaza, ale že to nic není,“ popsala. Nakonec se nakazila i ona a s ní i její čtyři kamarádky, s nimiž u moře trávila dovolenou. Jejich pětice za zájezd zaplatila 84 950 Kč.

Co v hodnocení také zaznělo…

➤ Jan Z.: „Zažili jsme dvoudenní výpadek z rytmu formou zvracení a průjmu, což vám sedmidenní dovolenou dost otráví… Ve stejnou dobu desítky lidí a asi to nebudu rozvádět…“

➤ Petra: „V průběhu pobytu jsme s mým manželem oba začali trpět střevními potížemi. Dva dny jsme kvůli tomu strávili pouze na pokoji a další dny jsme se kvůli strachu a odporu k místní kuchyni stravovali sami, mimo hotel.“

➤ Silu: „Ve Španělských médiích zveřejnili, že se jedná o otravu jídlem. To hotel popřel. Vir se zde ukázal už ale o 14 dní dříve a evidentně s tím nikdo nic nedělal. Delegátka nám sama řekla, že vir chytla v červenci… Do nebe volající je, že sem CK, která o tom ví, stále vypravuje nové zájezdy.“

➤ Daniela: „Sem už nikdy více. Strava průměrná, teda pokud neležíte na pokoji se střevními problémy jako můj manžel.“

➤ Blanka (47): „Mě i dceru Melanii (16) uvedli v omyl. Delegátka o viru musela vědět, nechala nás tam, přitom nás mohli automaticky odvézt na jiný hotel. Když jsme leželi v bolestech, mysleli jsme si, že máme úpal, o nákaze jsme se dozvěděli později.“

➤ Eliška (21): „O viru jsme informováni nebyli. Delegátka vše zlehčovala a nepodala žádné informace. Říkala jen to, že si nemyjeme ruce.“

CK Fischer: Nákaza už je pryč

Cestovní kancelář Fischer podle jejího mluvčího Jana Bezděka věděla, že v předchozích týdnech se u některých klientů projevily zažívací problémy. „Nešlo je však spojit s nějakým konkrétním ohniskem, proto jsme nemohli konkrétně reagovat. První oficiální vyjádření jsme dostali až v polovině minulého týdne, kdy hotel preventivně uzavřel restauraci. Dělali jsme maximum pro to, aby tato událost ovlivnila dovolenou našich klientů co nejméně,“ řekl Blesku Bezděk.

Španělská hygiena neshledala na hotelu žádné pochybení. „Ten již funguje zcela bez omezení. Od víkendu se zde neobjevil žádný podobný případ,“ dodal. Cestovní kancelář uvedla, že každému náleží sleva 390 Kč/den, v případě dětí 200 Kč. Právníci oslovení Bleskem ale uvedli, že jde o nedostatečné odškodnění.

