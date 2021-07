Krajský soud v Brně vydal příkaz k předvedení lobbisty Romana Janouška do vězení. Žalobce uspěl před časem se stížností proti přerušení trestu. Na základě příkazu má být odsouzený dodán do nejbližší věznice, řekla dnes mluvčí soudu Klára Belkovová. Policie už vyhlásila pátrání a Janouška zařadila mezi hledané osoby. Advokát Janouška Lukáš Trojan na to konto sdělil, že lobbista nastoupí do věznice řádně a dobrovolně, dohodl se na tom s Vězeňskou službou a výkonu trestu se nevyhýbá.