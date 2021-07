Skvělý, skromný chlapík, co by se roztrhal pro kámoše a rodinu - tak vzpomínají na Martina Přecechtěla (†37) lidé, kteří ho znali. Mladý muž trpěl amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), nevyléčitelnou nemocí, která ho postupně připravila o možnost řeči a pohybu. Nakonec zvolil asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. Jak řeklu webu iRozhlas jeho manželka Markéta, dobrovolný odchod zvolil, aby „ona s dětmi měla ještě šanci žít“.

Celoživotní aktivní sportovec, který se postavil na startovní čáru půlmaratonů i maratonů, zdolal stokilometrový závod přes Krkonoše za 24 hodin a slavil úspěchy se svým hokejovým týmem. Ale také milují manžel a otec dvou dětí. Takový byl podle svých přátel a známých Martin Přecechtěl, jehož příběh začal českou společností rezonovat ve chvíli, kdy se magazínu Reportér svěřil, že chce kvůli nevyléčitelné nemoci podstoupit asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku.

Až do začátku roku 2019 Martin netušil, že amyotrofická laterální skleróza (ALS) vůbec existuje.

„Jeli jsme někam autem, já jsem řídil, a když jsme dorazili na místo, byl jsem tak vyčerpaný, že jsem nemohl ani promluvit,“ svěřil se tehdy magazínu Blesk Zdraví a zmínil, že jemu a dalším pacientům velmi pomháhá spolek ALSA. Minulý rok Martin ještě sám uplaval 200 metrů na plaveckém happeningu Prague City Swim, jehož výtěžek vždy putuje na podporu pacientů s ALS.

Martin byl odhodlaný s nemocí bojovat. Jenže, když cítil, že z nerovného boje nemůže vzejít jako vítěz, rozhodl se pro dobrovolný odchod na klinice ve Švýcarsku. „Neměl žádný strach, ani neplakal. Byl rád a bylo poznat, že jakmile začala látka účinkovat, cítil úlevu,“ popsala webu iRozhlas.cz manželka Markéta jeho poslední chvíle na tomto světě.

Vzpomínky zůstanou...

„Přeca mi psal naposledy po mém přejezdu Moravy. Počínání všech finišerů charitativních výzev sledoval, a strašně moc si toho vážil a byl za to rád. Snad jsme ho tím aspoň trochu podpořili v těžkých chvílích,“ vzpomínají na Martina jeho přátelé na facebookové stránce UltraBikers Challenge Cup, kde zveřejnili i číslo charitativního účtu, kam je možné přispět na pomoc Martinově rodině.

„Byl s námi dobrovolníkem v Českém olympijském domě na hrách 2012 v Londýně, skvělý, skromný chlapík, co by se roztrhal pro kámoše a rodinu. Skolila ho zákeřná ALS, a tak se Martin Přecechtěl rozhodl svůj život ukončit medicínsky, než aby trpěl on i jeho rodina. Martine, odpočívej v pokoji. Vzpomínky zůstanou. A nejen ty olympijské,“ vzkazují Martinovi přátelé na facebookové Fandíme český sportovcům.

„Šumperský rodák a sportovec tělem i duší se po hokejové kariéře věnoval i florbalu. Několik sezón odehrál v našem klubu a podílel se zejména na prvních úspěších v Poháru ČFbU... Čest jeho památce a hodně sil jeho rodině,“ píší Martinovi bývalí spoluhráči z florbalového oddílu Asper Šumperk.

Pokud chcete podpořit Martinovu rodinu, číslo na transparentní účet najdete na těchto webových stránkách.

Co je ALS?

ALS je neurologické onemocnění způsobující postupnou degeneraci buněk, které ovládají pohyblivost svalů. Nemocní přicházejí postupně o veškerý pohyb na těle, nakonec jim zůstávají pouze pohyby očí. To vše se děje při zachování psychických a mentálních schopností.

Nemoc končí selháním dechových svalů téměř v 99 % případů. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny, odborníci se o jejich odhalení soustavně pokoušejí, stejně jako o nalezení účinné léčby. Nemoc může postihnout kohokoliv, doba přežití se udává mezi 3-5 lety po stanovení diagnózy. Prevalence onemocnění v České republice se odhaduje na 6-8 případů na 100 000 obyvatel.

Velmi dlouho, až do 76 let, žil s ALS fyzik Stephen Hawking. Naopak někdejší český premiér Stanislav Gross skonal ve 45 letech.