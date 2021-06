Většina koupališť v Královéhradeckém kraji již zahájila sezonu. V pátek zahájí sezonu koupaliště v Milovicích na Jičínsku, v sobotu by měla návštěvníky přivítat koupaliště v Lodíně na Hradecku a v Polici nad Metují na Náchodsku. Voda ke koupání je v umělých i přírodních koupalištích bez závad. Pouze v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku hygienici upozornili na sníženou průhlednost vody a zvýšené množství chlorofylu ve vodě. Část lidí od návštěvy odrazuje povinnost mít takzvané covidové potvrzení, zjistila ČTK u provozovatelů koupališť a hygieniků.

Jako jedno z prvních v kraji zahájilo letošní sezonu koupaliště Flošna v Hradci Králové, a to 4. června. „Dosud přišlo přes 7000 lidí, “ řekl ČTK vedoucí koupaliště Jan Konvalinka. Návštěvnost v nynějších teplých dnech je ale podle něj nižší než při podobném červnovém počasí v minulých letech. Přičítá to tomu, že lidé musejí mít při návštěvě koupaliště potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo testu na covid. „Spoustu lidí to odrazuje. Je to komplikace, kterou nechtějí řešit,“ řekl.

Konvalinka věří, že návštěvnost Flošny zlepší meteorology předpovídané nadcházející tropické dny. „Na pátek a sobotu připravujeme i noční koupání,“ řekl. Kapacita Flošny je v souvislosti s epidemickými opatřeními snížená na polovinu, tedy 900 lidí.

Otevřeno již mají také například koupaliště v Trutnově, Jičíně, Třebechovicích pod Orebem, Jaroměři, Pecce, Dachovech, Dvoře Králové nad Labem, Nové Bydžově, Opočně, Dobrušce, Chlumci nad Cidlinou, Rychnově nad Kněžnou. V Kostelci nad Orlicích chystají otevření koupaliště na 1. července.

Jiráskovo koupaliště v Náchodě letos neotevře. Důvodem je rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště. V době uzavření koupaliště mají Náchodští k dispozici krytý plavecký bazén. Kvůli rekonstrukci je letos zavřené i koupaliště ve Vamberku v údolí řeky Zdobnice.

Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde není kvalita vody monitorována, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí.