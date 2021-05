Řeka Bílina je zakalená a zapáchá, ryby v ní hromadně uhynuly po stovkách. Zástupci Českého rybářského svazu to v neděli uvedli na facebooku . Mohly za to zřejmě odpadní látky, které kvůli dešti asi vypustila čistička odpadních vod.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry za cílem revitalizace řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

Viníka otravy Bečvy se opět nedozvíme. Znalec chce více času na vypracování posudku

Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu i v Otíně u Jindřichova Hradce. Do toku zřejmě rovněž unikla neznámá látka. Opakovaně unikly neznámé látky také do řeky Bečvy. Nejzávažnější únik, ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.