„Co se týče pana Mlynáře, čekal bych, že si ta daná okolnost zasloužila mnohem širší vysvětlení,“ míní radní ČT René Kühn a vyjádření představitele PPF označil za „dost vágní“.

„Pochopil jsem to tak, že se to celé odehrálo poněkud odlišně od toho, co popisuje vyjádření paní Lipovské. Musím ale podotknout, že to ví pouze pan Mlynář a paní Lipovská,“ řekl Kühn a Blesk Zprávám sdělil, co považuje za mnohem zásadnější problém celého případu.

Co je na tom veřejného? nechápe radní ČT

„Takové jednání a schůzky vrcholného představitele finanční skupiny PPF a radní České televize já pokládám za absolutně nepřijatelné. Je třeba zdůrazdnit, že radní Lipovská jednala absolutně bez vědomí Rady, neměla k tomu žádný mandát a všichni jsme se to dozvěděli pouze včera z Facebooku,“ svěřil se radní. Jak si ale tedy vysvětluje, že Lipovská ve svém prohlášení používá formulaci „setkali jsme se veřejně a oficiálně“?

„Nechápu, co těmi pojmy myslí. Nevím, co je veřejného na setkání někde v prostorách PPF, mimochodem vlastníka největší komerční televize u nás. Oficiální setkání to, co popisuje, zcela jistě není. Přijde mi to za hranou působení členky Rady ČT, což je navíc kolektivní orgán,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy Kühn a okomentoval i nejasnost, která panuje v otázce, kdo z jejich dvou aktérů jednotlivé schůzky inicioval.

Na jednání Rady to chtít probírat budeme, potvrdil Kühn

„Jakékoli kontakty mezi členkou Rady ČT a představitele skupiny PPF chápu tak, že je inciovala paní Lipovská a to do doby, než se ukáže, že to tak nebylo nebo to sama nepopře,“ je rozhodnutý radní Kühn.

Údajně „si nedovede představit“, že by se Rada ČT na svém dalším jednání, které je naplánované na 19. května, současné situaci nevěnovala. „Budu o tom hovořit ještě s dalšími kolegy, ale jakou formou to proběhne, to v tuto chvíli netuším. (...) Nevím, jestli ten podnět k předsedovi Rady Matochovi přinesu já nebo někdo jiný. S předsedou Rady ČT je ta komunikace v těchto záležitostech podobně složitá jako s paní Lipovskou,“ uzavřel radní.