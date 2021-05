Vedle Svátku práce bychom si podle ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka (ČSSD) měli připomínat i to, že dnešním dnem jsme 17 let v Evropské unii. „EU má své chyby, ale je to záruka prosperity a míru pro všechny členy. Díky tehdejší vládě ČSSD, že nás do EU dovedla,“ uvedl Kulhánek na twitteru.