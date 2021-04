Poslanci probírají novelu o homosexuálních sňatcích. Ministři ráno ale chyběli

Úvodní debatu o předlohách, jež se týkají manželství, zahájila Sněmovna před třemi lety v listopadu. Pak se k diskusi vrátila ještě předloni v březnu. Následné snahy o pokračování projednávání těchto poslaneckých novel nebyly úspěšné.

Tomio Okamura řekl, že SPD nemá nic proti registrovanému partnerství. Zmínil, že jeho mladší bratr je gay a že ho má moc rád. Ale instituce manželství má podle Okamury daleko zásadnější funkci a to je reprodukční, protože děti brání rozvodům. Vymezil se proti adopcím gayů a leseb. „Jedna z největších lží je, že dětem z dětského domova bude lépe v rodině stejnopohlavního páru. Říkají to lidé, kteří nikdy nebyli v dětském domově. Na rozdíl ode mě,„ řekl Okamura a dodal, že zažil šikanu a byl jsem na pokoji s 15 dětmi. Ale nikdy by nechtěl, aby ho adoptoval stejnopohlavní pár. To by radši skočil z okna.

O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová, podle ní je požaduje hrstka hlasitých aktivistů. "Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo 1 a číslo 2?," tázala se.

Poslanec Marek výborný (KDU-ČSL) odmítá relativizaci stavu manželství a jeho rozmělnění pro všechny. “Do Listiny základních práv a svobod by mělo být vloženo, že nejenom rodina a rodičovství, ale také manželství jsou pod ochranou zákona. Základ rodiny tvoří je táta a máma,„ řekl Výborný. Zmínil, že v době potvrzeného střetu zájmu premiéra a pobíhjících ruských agentů je taková debata zbytečná a ztráta času. „Dnešní krize rodiny není způsobena homosexuálními páry, za tuto krizi si mohou páry samy svou nepéčí o vztahy," zdůraznil Výborný.

"Manželství pro všechny je řešení, nezvýší počty rozvodů. Mají na něj právo všichni, protože všichni jsme lidé," řekla poslankyně Marcela Melková (ANO) a zmínila státy, kde svazky stejnopohlavních párů jsou uzákoněny. Mezi nimi jsou Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko

