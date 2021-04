Kadeřníci a kosmetičky se bouří: Chceme samotesty, zákazníci ruší termíny

Povinnost zákazníků vybraných služeb prokázat se při vstupu potvrzením o negativním testu na koronavirus z certifikovaného místa bude podle Unie kosmetiček velkou komplikací. Obává se, že kvůli tomu část klientů návštěvu raději odloží do doby, kdy tato podmínka přestane platit. Unie chce proto ministerstvo zdravotnictví žádat, aby umožnilo využití samotestovacích sad. V úterý to uvedla prezidentka Unie kosmetiček Anna Menzelová. Václav Pražák, kadeřník a předseda představenstva Asociace kadeřníků ČR, Blesk Zprávám řekl, že o možnost samotestů žádali příslušná ministerstva už předtím, ale nakonec nebyl jejich požadavek vyslyšen.

Vláda v pondělí rozhodla, že od 3. května budou moci obnovit provoz služby spojené s péčí o tělo, tedy kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže či kosmetické salony. Klienti ale budou muset předložit doklad o negativním PCR nebo antigenním testu provedeném v certifikovaném odběrovém místě. Antigenní test bude platný 72 hodin od odběru, PCR test sedm dní. Lidé očkovaní, kteří mají 14 dní od poslední dávky, nebudou muset mít test, stejně jako ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

„Těšili jsme se na otevření, ale nutnost žádat po klientkách potvrzení o testu z certifikovaného místa vyvolalo mezi kosmetičkami mnoho otázek a způsobilo negativní náladu. Chápu, že je vláda opatrná, ale nastavené podmínky nejsou úplně šťastné. Bohužel je s námi tentokrát vládní představitelé nekonzultovali,“ řekla Menzelová.

Asociace kadeřníků: Lidé kvůli testům ruší termíny

„Unie kosmetiček se ozvala tak říkajíc po bitvě, protože my vedeme jednání už dva měsíce. Hovořili jsme o tom s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s ministrem Havlíčkem, připravovali jsme podmínky a všude jsme říkali, že je nesmysl chtít po zákaznících testy z testovacích center, jenže tyto návrhy nevzal nikdo v potaz,“ řekl Blesk Zprávám Václav Pražák, kadeřník a předseda představenstva Asociace kadeřníků ČR.

Zároveň uvedl, že podobný postup, jako je testování zákazníků, zvolila vláda v Rakousku. „Jenže tam vám udělají test téměř v každé lékárně. My máme 300 testovacích míst, někdy jsou testovací místa vzdálená od měst až 20 kilometrů. Navíc si myslíme, že nejsme oprávněni k tomu, abychom chtěli po zákaznících data o jejich zdravotním stavu,“ upozornil Pražák s tím, že kadeřníkům vadí, že veškerá administrativa s tím spojená byla přehozena právě na zaměstnance kadeřnictví.

„Klienti se sice začali objednávat, ale také se ozývá řada kadeřníků, kteří říkají, že jakmile se zákazníci dozvěděli, že budou muset mít testy z testovacích míst, začali termíny rušit,“ řekl Pražák.

S Unií kosmetiček se Asociace kadeřníků shoduje v tom, že chtějí, aby bylo možné prokazovat se samotestem.

„Pokud stačí test u malých firem, proč by to nemohlo stačit ke vpuštění zákazníka do kadeřnictví, kde pracuje jeden kadeřník a bude tam jeden klient,“ zdůrazňuje Pražák.

Šéf kadeřníků také připustil, že se může stát, že někteří kadeřníci nebudou test vyžadovat. „Toto opatření stojí právnicky na chatrných základech, že to bude těžko nějak postižitelné. Navrhuji, ať testy kontroluje před kadeřnictvími např. policista, ale ne my,“ dodává v nadsázce Pražák.

Řada kosmetiček skončila, kadeřníci si hledali jinou práci

Podle Pražáka některé kadeřnice a kadeřníci museli během pandemie chodit na brigády mimo obor, aby si přivydělali.

„Jsou lidé, kteří začali svou živnost provozovat těsně před pandemií, tudíž si museli hledat jinou práci, aby měli co do pusy,“ řekl Blesk Zprávám Pražák.

Stejná situace je mezi kosmetičkami, které kvůli pandemii ukončily svou činnost. V oboru pracuje také mnoho zdravotních sester a některé odešly do zdravotnictví, část se podle Menzelové ke kosmetice už pravděpodobně nevrátí. Další kosmetičky se kvůli krizi zadlužily, některé na státní podporu nedosáhly vůbec, pro mnohé byla nedostatečná. Kromě toho, že musely bez ohledu na uzavření provozovny hradit fixní náklady, byly například také nucené vyhodit některou kosmetiku, které vypršela doba spotřeby.

Bude se zdražovat?

Kosmetičky mají kvůli dezinfekci, rouškám či jednorázovým materiálům vyšší náklady. Podle Menzelové se ale budou bát zdražovat, aby neztratily klientky, dodala.

Asociace kadeřníků připouští, že kadeřnické služby mohou zdražovat ti, kteří měli nízké ceny a větší náklady na hygienická opatření v podobě roušek, dezinfekce a respirátorů.