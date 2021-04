Arenberger couvl hněvu kadeřníků a kosmetiček. Zákazníkům postačí test z práce či školy

Stačil jediný den a je to zase jinak. Řeč je o povinnosti zákazníků kadeřnictví a kosmetických salonů, aby měli PCR nebo antigenní test z odběrných míst. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) to uvedl v pondělí po jednání vlády, v úterý večer už ale tweetoval, že postačí i test ze zaměstnání nebo školy. Podrobnosti chce zveřejnit po čtvrtečním jednání kabinetu. Unie kosmetiček zmiňovala předtím testy z odběrných míst jako velkou komplikaci. Obávala se, že kvůli tomu část klientů návštěvu raději odloží do doby, kdy tato podmínka přestane platit.