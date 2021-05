Moderní doba si žádá moderní řešení. Podvodníci už mnohdy nezkoušejí nalákat lidi na inzeráty o zbohatnutí přes tradiční investiční cesty, ale dělají to prostřednictvím kryptoměn. Celá oblast je minimálně regulovaná a tak složitá, že odhalit „na první dobrou“ zjevný podvod není vůbec jednoduché. Mohou tak vzniknout škody v řádech milionů. Někdy k tomu stačí zneužít jméno známé osobnosti, jindy lidé tvoří celé nové kryptoměny, jejichž fungování je při nejlepším pochybné.

Kryptoměny se do jisté míry staly obětí svého vlastního úspěchu. Je známé, že díky nim lze relativně jednoduše vydělat velké množství peněz, stačí jistá dávka štěstí, odvahy a investičních schopností. Když se poptáte v hospodě u piva, hodně lidí má nějakého kamaráda, který tímto způsobem něco málo vydělal. Příběhy jsou reálné a je jich celá řada.

A právě proto, že náhlé (minimálně částečné) zbohatnutí je pomocí kryptoměn možné, jsou ideálním artiklem ke zneužití. Lidé jim totiž věří a dokážou vzít vážně i sliby o velkých výdělcích, kterým by u tradičních způsobů investování nevěřili. Není tak divu, že podvodníci se z toho snaží vytěžit co nejvíce a vymýšlejí různé způsoby, jak důvěřivce obrat o poctivě vydělané peníze. Nahrává jim i fakt, že celá oblast kryptoměn je regulovaná jen minimálně.

Jak Kellner (ne)zbohatnul na bitcoinech

Úplně nejjednodušší způsob, ke kterému se podvodníci uchylují, že zneužít jméno nějaké celebrity, nejčastěji úspěšného podnikatele, jehož jménem lákají na investování do kryptoměn. V českém prostoru se takto opakovaně v podvodných reklamách objevil dnes již zesnulý nejbohatší Čech Petr Kellner, na sociálních sítích se vyskytovaly reklamy, ve kterých bylo popsáno, jak údajně pohádkově zbohatnul na bitcoinech.

Jenže to nebyla pravda a reklama jen vedla na webovou stránku, kam lidé měli zadat své bankovní údaje, které jim následně byly ukradeny a bankovní účet vyluxován. Inzeráty byly tak rozšířené, že se proti nim před několika měsíci ohradila i skupina PPF, jejímž majoritním akcionářem Kellner byl.

„Varujeme všechny, kteří se s těmito reklamami setkají, aby na falešných webech nevyplňovali své osobní údaje a ani nezadávali údaje ke své platební kartě,“ uvedla mluvčí PPF Jitka Tkadlecová s tím, že společnost podniká i právní kroky proti podvodníkům.

Kellner nicméně nebyl sám. Stejným způsobem byl v reklamách na falešné investice do bitcoinů zneužíván i premiér Andrej Babiš (ANO) jakožto další úspěšný podnikatel. A také hokejista Jaromír Jágr nebo fotbalista Petr Čech. Někdy je místo bitcoinu zmíněna odlišná kryptoměna, například cryptoboom, ale princip je stejný.

Trochu jiné, podobné schéma se pak objevuje na twitteru. Tam je často zneužíváno jméno technologického vizionáře Elona Muska, který reálně s kryptoměnami pracuje, což situaci mírně komplikuje. Podvodníci obvykle založí účet tvářící se jako jeho osoba a tvrdí, že kryptoměny rozdávají. Jediné, co lidé musí udělat, je poslat na uvedenou adresu drobnou částku v kryptoměnách, aby falešný Musk věděl, kam peníze poslat. Samozřejmě celé je to hloupost a podvodníci nic zpět nepošlou.

Když to od počátku nemůže fungovat

Falešné reklamy je ale ve výsledku celkem jednoduché odhalit. Obvykle jsou napsány gramaticky velmi špatně a slibují nemožné. Složitější jsou situace, kdy jsou podvodné samotné kryptoměny. Bohužel i takové případy existují a ochrana před nimi vyžaduje větší zapojení.

Většina lidí zná převážně bitcoin, případně ethereum, monero a další velká jména, kryptoměn však existují stovky. Založit si je může kdokoliv a kdokoliv si u nich může i nastavit systém fungování a všechny potřebné nuance. Ve výsledku se tak jednotlivé kryptoměny chovají trochu jinak a není neobvyklé, že nově založené se snaží nalákat nové zájemce.

Zpráva či reklama na nově vzniklou kryptoměnu a priori není nic špatného. Někdy se ale do tohoto balíku můžou dostat inzeráty i na takové tokeny, které byly od začátku vytvořeny tak, že nemohou fungovat nebo automaticky nemůžou lidem nic přinést. Ukázkovým případem byl systém nazvaný Plus Token, což se ve výsledku ukázalo jako Ponziho schéma, nikoliv kryptoměna.

Jako Ponziho schéma se označuje finanční podvod, kdy investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem zúročení, ale on je nikam dál neinvestuje a prostředky vyplácí jen úzké skupině investorů, obvykle těm, co přišli nejdříve.

Ukradli tři miliardy dolarů

Plus Token sliboval, že uživatelé mohou mít měsíční výnosy 9-18 procent, tedy mimořádně vysoké. Kryptoměna byla oblíbená především v Asii. Vše vypadalo velmi profesionálně, provozovatelé byli aktivní na sociálních sítích, pořádali konference a vytvořili zdánlivě věrohodný systém, kdy pomocí investic od lidí vyvíjeli produkty související s kryptoměnami. Navíc členové, kteří zapojili přátele nebo rodinu, dostávali velké bonusy za doporučení.

V polovině roku 2019 se ale začalo ukazovat, že vše tak růžové není. Uživatelé si začali stěžovat, že vyplácení prostředků se zpožďuje a i jedna z transakcí Plus Token obsahovala zprávu od majitelů „Omlouváme se, museli jsme běžet“. Jinými slovy autoři vše zavřeli, sebrali vybrané peníze a doslova utekli.

Detektivové nakonec několik podezřelých vypátrali na ostrovní republice Vanatu a od té doby se táhnou právní spory. Celkem pachatelé odcizili 3 miliardy dolarů a nebyli první, komu se to podařilo – schéma se podobalo dřívějšímu zkrachovalému kryptoměnovému systému Bitconnect, který byl oblíbený pro změnu na Západě.

Záhada jménem Kauri a pan Čmolík

Dokonce i Česko má své zástupce. V tomto případě ale nelze jednoznačně říci, že jde o podvod, jelikož nepadla žádná obvinění ani neexistuje dostatek důkazů o porušení právních předpisů. Myšleny jsou kryptoměnové aktivity Jiřího Vokáče Čmolíka, člověka, který se dlouho prezentoval jako alternativní léčitel, propagoval vědou neuznanou myšlenku kvantového mysticismu a je držitelem anticeny Bludný balvan.

Spolek Sysifos, který anticenu v roce 2016 udělil, upozornil, že Čmolík pořádal semináře, kde lidi učil jak zbohatnout třeba pomocí cucání peněz. „Bohatství peněz pramení ze systému, nikoli z práce … Pracujte pro vyšší smysl, peníze vám přijdou ze systému, který si nastavíte transformací programů na peníze v mozku … Jedna z šokujících technik je cucání kovových mincí, při kterém dochází k uvolňování oxytocinu, hormonu důvěry. … Po semináři následuje 21 dní online tréninku… Výsledky jsou přímo fantastické a projevují se ve formě peněz,“ citují skeptici Čmolíka.

To bylo před několika lety. Podnikatel od té doby přišel s několika dalšími způsoby, jak údajně vést lidi ke zbohatnutí, a to pomocí kryptoměnového systému, který provozuje v rámci své investorské společnosti British Asset Investment registrované v daňovém ráji. Nutno podotknout, že před British Asset vydala v roce 2017 Česká národní banka (ČNB) varování, jelikož skupina neměla povolení k poskytování investičních služeb.

Ale zpět ke Čmolíkovi a kryptoměnám. Systém se jmenuje Kauri, jeho autoři si říkají „kryptošlechta“ a byť ve whitepaperu (tak se nazývá zakládací listina kryptoměn) není popsáno, k čemu token slouží, pointa má být podle marketingových materiálů ta, že investor pošle peníze zakladatelům Kauri, kteří za ně údajně nakoupí nemovitosti. Člověk odměnou dostane Kauri (jen za tokenem neexistuje žádná záruka dávající mu hodnotu).

V celém systému existuje více tokenů a hodně velkolepých slibů, jejichž popis by byl příliš odborný. Důležitější je zmínit, že před Kauri varovali provozovatelé bitcoinové směnárny Simplecoin nebo finančního magazínu Finex, který vysloveně píše „takhle se investice doopravdy nedělají. Investice do čehokoliv musí být vždy postavena na faktických údajích. Co nabízí tým Kauri jsou jenom sliby (…) Projekt Kauri je v podstatě zahlcen červenými vlajkami. Vizáž zakladatelů, webových stránek společnosti i projektu Kauri je tristní“. Vyslovuje také obavu, že kvůli masivnímu marketingu se na Kauri může spálit mnoho začínajících investorů.

Recesistická kryptoměna jménem Babišcoin. | reprofoto babiscoin.com

Kauri přitom není jediný kryptoměnový projekt Čmolíka. Loni založil něco, co nazval Babišcoin a svého času na stránkách uváděl „Jako partner babišcoinu: Vyjadřujete nesouhlas s premiérem Babišem, hnutí Ano a momentální politickou situaci v ČR. Získáváte unikátní možnost oslovit klienty s podobným přesvědčením. Dostanete Babišcoiny, které můžete nabídnout svým zákazníkům jako motivační bonus“. Krypotoměna byla patrně recesistická, dnes ji už nefungují webové stránky.

Jak se vyvarovat podvodu

Doporučení u kryptoměn jsou stejná jako u čehokoliv jiného. Pokud to zní až příliš dobře, raději si o projektu něco zjištěte, existují specializované stránky či fóra, kde se k investicím vyjadřují odborníci. Především nedávejte na pouhé slovo zakladatelů, ale hledejte zkušenosti samotných uživatelů. Pokud nastanou škody, komplikovaně se pak právně řeší, jelikož kryptoměny jsou stále částečně šedá zóna - ostatně to je jejich princip. ČNB může maximálně varovat, ale to je všechno.