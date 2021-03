Ze zničených paneláků do kontejnerů. Romy z Chanova čeká stěhování, Most to vyjde na 30 milionů

Město Most vypsalo zakázku na stavbu modulového bytového domu na sídlišti Chanov. Se zahájením prací na stavbě objektu s osmnácti byty počítá letos v květnu. Předpokládaná hodnota zakázky je bezmála 30 milionů korun bez DPH. Vyplývá to ze zveřejněných informací. Nájemníky bude vybírat odbor sociálních věcí.

Modulové bydlení považuje vedení města za lepší řešení než opravu současných bloků. Opačný názor mají někteří opoziční zastupitelé. „My si pořád myslíme, že by pomocí dotace byla možná rekonstrukce stávajících bloků, kdy by město mohlo ušetřit velké peníze, které teď budou v částce zhruba 1,5 milionu korun na jednu rodinu vynaloženy na kontejnerové bydlení,“ řekl ČTK opoziční zastupitel Jan Hrubeš (Piráti a Zelení pro Most).

Vizualizace modulového bydlení na mosteckém sídlišti Chanov | Město Most

Na sídlišti obývaném především Romy město v minulosti už několik zdevastovaných panelových domů nechalo město zbourat. „Nejedná se o žádné rozšiřování sociálně vyloučené lokality, zkrátka kapacitu, kterou bychom neměli využívat, chceme nahradit tou, která by odpovídala trendům a hygienickým standardům dnešní doby,“ řekl ČTK před týdnem primátor Jan Paparega (ProMOST).

Nový objekt mají tvořit tzv. kontejnery. Nabídky mohou zájemci podávat do 1. dubna, o vítězi rozhodne cena. Náklady zaplatí město ze svého. Projekt chce radnice představit obyvatelům Chanova, až to umožní epidemická situace. Vizualizace je dostupná na webu města.