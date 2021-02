V březnu to bude již rok, co celý svět čelí pandemii koronaviru. Podle prvních dostupných dat z jara minulého roku Češi o 26 % více holdovali alkoholu, než před vypuknutím koronaviru. Po odeznění všech protipandemických opatření by v Česku podle Miroslava Bartáka, vedoucího Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, mohla být spousta lidí závislých na alkoholu. Od 1. února startuje kampaň Suchej únor a je nutná více než v minulých letech.