Obce by mohly od developerů získávat až čtvrtinu bytů pro sebe. Sněmovna tomu otevřela cestu

Obce by mohly získat právo žádat od developerů při povolování výstavby bytů až čtvrtinu nových bytů pro svoje účely. Obce by developerům platily pouze nákladovou cenu. Předpokládá to sociálnědemokratický návrh zákona o veřejně prospěšných bytových společnostech, který ve středečním úvodním kole podpořila Sněmovna. Projedná jej správní, ústavně-právní a sociální výbor.

Zákon by umožnil obcím založit veřejně prospěšnou společnost, která by si vzala úvěr na výstavbu. Zájemci o bydlení by si naopak hypotéku brát nemuseli, splátky by se rozpočítávaly mezi nájemníky. Předloha počítá s družstevní bytovou výstavbou.

Poslanec ČSSD Jan Birke za předkladatele uvedl, že zákon by mohl zlepšit dostupnost bydlení, ceny bytů by se mohly snížit až o třetinu. Oslovení analytici a developeři ale již dříve uvedli, že zákon by naopak byty zdražil.

Podle vlády je předloha nekoncepční

Klíčem ke lepšení dostupnosti bydlení je zrychlení stavebního řízení, uvedl Dominik Feri (TOP 09). Neprosadil, aby Sněmovna návrh vrátila předkladatelům k dopracování. Dolní komora odmítla i snahu ODS na zamítnutí zákona. Pirát Ondřej Profant řekl, že tato strana věří, že předloha půjde ve výboru opravit.

Vláda ANO a ČSSD se k předloze postavila hlasy členů za koaliční hnutí záporně. Kabinet ji označil za nekoncepční, nekonzistentní a v některých směrech i neústavní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) uvedla, že vláda vymezila 15 problémových bodů. Birke uvedl, že k návrhu už se chystá celkový pozměňovací návrh. Ministerstvo by na něm mělo spolupracovat.