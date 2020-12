Česká pošta určila rozhodný den, do kdy je možné odeslat balíkovou zásilku tak, aby byla doručená do Štědrého dne. Balík Na poštu a Balík Do Balíkovny by měli odesílatelé podat do neděle 20. prosince a Balík Do ruky do pátku 18. prosince. Důvodem je enormní nárůst balíkových zásilek v posledních dnech. Uvedl to dnes Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.