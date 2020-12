Horečka, kašel, bolesti kloubů. Zní to jako projevy běžného nachlazení nebo viróza. Může se ale jednat o sarkoidózu, onemocnění s nejasným původem, které má celou škálu projevů. Nejčastěji napadá plíce, ale postihnout může mízní uzliny, drobné klouby, játra, oči a vzácně srdce. Onemocnění častěji postihuje ženy než muže, ve věku 30 až 50 let. Co všechno o sarkoidóze víme a jak ji rozpoznat?