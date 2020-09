Děti se po letních prázdninách vrací do školy. Některé poprvé, což rodiče stojí pořádný balík. Výbava pro prvňáčka může v září přijít i na 15 tisíc korun! Do výdajů totiž rodič nepočítá jen nákup učebnic, sešitů a aktovky. Něco stojí i strava, hygiena a doprava. To může chudším rodinám či samoživitelům pořádně zasáhnout do rozpočtu. Pomáhají tak neziskovky, podle kterých se rodiny nemají bát říct si o pomoc. Alespoň částečnou úlevu mají rodiny i díky balíčkům, které už pátým rokem připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. A o mimořádnou dávku mohou rodiče požádat i na úřadech práce.

Aktovka, sešity a učebnice, obědy, hygienické pomůcky a samozřejmě i oblečení. To vše a mnohem víc musí nyní nakoupit rodiče svým ratolestem, které čeká první nástup do školy. „Do 1. ročníků základních škol nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 1,2 tis. více než v minulém školním roce),“ informovalo Blesk Zprávy tiskové oddělení ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy.

4 tisíce jen za pomůcky

Kromě koronaviru tak nyní tisícovkám rodičům hrozí i chudoba. Prvňáček je totiž velmi nákladnou záležitostí. „Škola už volá, rodiče jsou ve finanční pohotovosti a počítají. Aktovka, pomůcky, oblečení, boty, kroužky. Jsou ale tací rodiče, kteří nemají z čeho počítat, i přesto, že pracují,“ komentovala návrat do školy ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na facebooku.

V posledních letech vycházelo, že za jednoho žáka dá rodič asi 4 tisíce, ale to jen za pomůcky a jen v případě, že vybírá z nejlevnějších produktů.

Největší položkou v nákupech pomůcek je zajisté školní aktovka. Kvalitní batoh s obrázkem oblíbené pohádkové postavy stojí i 3 tisíce korun. Obyčejnější a neznačkovou aktovku pak seženete za 1 tisíc korun.

Penál se základním vybavením je pak v průměru v papírnictvích a velkoobchodech za cca 300 korun, to samé dáte za přezůvky, pastelky a kvalitní pera. Významnou položkou jsou samozřejmě pracovní sešity, učebnice a obaly. V některých školách jsou učebnice putovní - i v tomto případě se ale povětšinou vybírá na takové učebnice příspěvek.

Po prvním návalu nákupů už jsme rázem chudší o více 2,5 tisíce. A to „legrace“ s peněženkou teprve začíná. Další položkou je kufřík na výtvarné pomůcky spolu s tímto vybavením. Jen kufřík samotný stojí kolem 150 korun a vodovky a štětce uzmou dalších 150 korun.

Nutno dodat, že se ceny liší i podle krajů. V Praze dáte za prvňáčka trošku více. Podle údajů MŠMT v hlavním městě nastupuje do školy 13,2 tisíce žáků. Nejvíce je to ve Středočeském kraji, kde nastupuje do první třídy 15,7 tisíc žáků.

Poté, co se nakoupí nejnutnější pomůcky, cvičky, boty a jiné oblečení, přichází na řadu stravování a hygiena. Výdaje tak rozhodně nezamrznou na 4 tisících.

Za roušky měsíčně i 400 korun

Velkou položkou je samozřejmě školní oběd, který je pro rodiče nezbytným výdajem. V průměru vychází, že za jedno pololetí zaplatíte asi 3 tisíce korun, ročně pak kolem 6 tisíc. K tomu je ale zapotřebí připočítat i denní svačiny, případně kapesné.

Zvykem také je, že prvňáček nosí do školy i hygienické vybavení - ubrousky, kapesníčky a toaletní papír. Tento výdaj vychází týdně na asi 100 korun. Nově se ale musí počítat do hygieny i rouška. Děti sice nemají povinnost nosit roušky během vyučování, ve chvíli kdy ale ze školy odejdou, je budou muset nasadit. Především pak, pokud domů cestují MHD. Od 1. září je totiž povinností nosit ve veřejné dopravě ochranu nosu a úst.

Blesk Zprávy si posvítily na cenu roušek. Jednorázové ústenky jsou po 10 kusech za asi 80 korun. Kvalitnější roušky se pak pohybují od 15-100 kč za kus. Měsíčně tak můžete přijít o dalších asi 400 korun.

Školák stojí pořádné peníze, především pak prvňáček (lustrační foto) | iStock

A opět, tím výdaje ještě zdaleka nekončí. Na řadu totiž přichází příspěvek SRPŠ, třídní fond, peníze na kroužky a samozřejmě peníze za dopravu. V Praze vás stojí roční jízdné pro dítě do 15 let 750 korun. Pokud ale ratolest dojíždí z příměstské oblasti, už se cena zvyšuje na 1200 korun.

SRPŠ se pak velmi liší, podle průzkumu Blesk Zpráv se ale cena pohybuje od 300 korun až po 1000 korun. Suma sumárum se tak rodič dostane na až 15 tisíc korun za jednoho žáka.

Takové drastické zasažení do účtu rodičů vnímá i vláda. „Proto už pátým rokem máme na MPSV projekt Potravinová a materiální pomoc pro děti ohrožené chudobou,“ konstatovala dále Maláčová.

Maláčová tasila 16 tisíc balíčků, neziskovky se skládají na obědy

Maláčová v příspěvku naráží na balíčky, které už pátým rokem poskytuje MPSV nejchudším rodinám. „Balíček obsahuje 3x tužku, pastelky (sada 12 ks), lepidlo, nůžky, pravítka, gumu, ořezávátko, pero, propisku, vodovky, tempery, štětce, voskovky, barevné papíry (dvě sady po deseti barvách), kružítko, trojúhelník s ryskou, penál a školní box uzavíratelný na gumičku,“ vypočítává pro Blesk Zprávy Michaela Buchtová, mluvčí MPSV.

Tato pomoc je hrazena z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který čerpá z prostředků Evropského fondu. „Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 15 let. Zákonný zástupce dítěte musí být v hmotné nouzi, dítě by nemělo mít v průběhu podpořeného období (jeden školní rok) neomluvené absence a ty omluvené by neměly překročit 10 procent a dítě musí konzumovat jídlo ve školní jídelně,“ informuje MPSV Blesk ohledně podmínek, jak na takovou pomoc dosáhnout. Celkem se pak jedná o 16 tisíc balíčků za celkem 4,4 miliony korun.

Podle informací Blesk Zpráv pak stejná pomoc poběží až do jara roku 2023. Poté MPSV zmiňuje, že se bude snažit příspěvek navýšit. „Distribuci zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace nebo městské příspěvkové organizace, které přesně znají životní situaci svých klientů,“ informuje Maláčová.

Nárok na bezplatné stravování v rámci programu Obědy do škol mají rodiny s dětmi od 3 do 15 let, které minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Dalším projektem jsou Obědy pro děti. Ten je organizován obecně prospěšnou společností Women for Women, která získává finanční prostředky nejen od soukromých dárců, ale také z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zkoumá balíčky, které jsou určeny jako pomoc žákům (27.8.2020) | Facebook/Jana Maláčová

Lidé rovněž mohou zažádat o jednorázovou dávku „mimořádné okamžité pomoci“. O tu lze zažádat na úřadu práce. Vždy je pak zapotřebí uvést, na co konkrétně má být dávka poskytnuta - a to například předložením seznamu školních pomůcek. Úřad práce následně zhodnotí, zdali je to odůvodněné a zdali takovou pomoc rodina opravdu potřebuje. Pokud by měla například rodina kvůli výdajům za prvňáčka (ale i za staršího žáka) skončit v hmotné nouzi, má „vyhráno“.

Kromě ministerstva práce a sociálních věcí zajišťuje materiální a finanční pomoc také řada neziskových organizací. I ty nabízejí proplácení oběda, potravinové balíčky a školní pomůcky.

Některé organizace se skládají i příběh od příběhu. Například organizace Patron dětí představuje vždy konkrétní příběh a nabízí pomoc o konkrétní částku. Za peníze pak nakoupí potřebné věci a rodině je pošle, pokud se potvrdí, že rodina takovou pomoc opravdu potřebuje.