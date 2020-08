Náporu turistů letos nezůstaly ušetřeny ani jedny z nejunikátnějších skalních útvarů v Česku. Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny stejně jako další přírodní památky řeší zvýšenou návštěvnost, se kterou se pojí řada negativních jevů. Neukáznění dovolenkáři se v chráněné krajinné oblasti mnohdy chovají jak „utržení ze řetězu“ – koupají se tam, kde nemají, nad skalami létají drony a zanechávají po sobě odpadky a exkrementy. To je pro tamní přírodu problém, říká botanik Petr Köppl ze Správy CHKO Broumovsko.

V Česku je aktuálně vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí a Broumovsko je jednou z nich. Jak upozorňuje Petr Köppl, jejich hlavním posláním je harmonické soužití člověka a přírody. Obsahují totiž unikátní společenstva živočichů a rostlin, která jsou mimořádně důležitá, i když je lidé na první pohled nespatří.

Fauna a flora ale nepatří mezi hlavní turistické taháky CHKO Broumovsko. Návštěvníci přijíždějí především kvůli dvěma velmi viditelným přírodním památkám – Adršpašsko-teplickým skalám a Broumovským stěnám. V obou případech jde monumenty natolik vizuálně lákavé, že za nimi v minulosti přijížděli i hollywoodští filmaři. Zároveň jsou to památky, které se nacházejí v tzv. národních přírodních rezervacích.

„Obě jsou přísně chráněny už dlouho, Broumovské stěny od roku 1956, Adršpach dokonce od roku 1933. Nikdy ale zdejší příroda nečelila takovému tlaku návštěvníků, jako v současnosti,“ konstatuje Köppl pro Blesk Zprávy.

Od příštího roku bude i rezervační systém

Nápor je poslední roky a především letos tak velký, že obec Adršpach se rozhodla od příštího roku zavést pro vstup do skal rezervační systém. Kdo bude chtít přijít, bude se muset předem na internetu přihlásit. Davy už totiž není možné zvládat a v minulosti se několikrát stálo, že policie musela uzavřít příjezdové cesty, aby kapacita místa nezkolabovala úplně.

Přitom zákony a předpisy návštěvnost cenné přírody regulovaly už dříve, ovšem podle Köppla nejsou tato opatření samoúčelná. „Při dnešním množství návštěvníků by neregulace návštěvnosti vedla rychle ke zničení toho, co člověk nemůže obnovit,“ říká botanik. V Adršpachu došlo i k takovým situacím, že během jednoho dne dorazilo až 5 tisíc lidí.

Místní příroda hnojení nepotřebuje

S tím, co dokáže takový dav turistů vyvést, mají v CHKO Broumovsko bohaté zkušenosti. Byť jde vesměs o činnosti, které zákon zakazuje, stejně k nim dochází stále dokola. Je to hlavně vstupování mimo vyznačení cesty.

„Sešlap vede k zanikání společenstev keříků a bylinných niv. Tato společenstva jsou úžasně uzpůsobena životu na tenké vrstvičce půdy. Nedokáží ale přežít opakované sešlapání. Se vstupováním mimo trasy souvisí i počet návštěvníků na trasách. Když je jich příliš, rozutíkávají se z tras i lidé, kteří by to asi jinak nedělali. Prostě proto, že chtějí podvědomě uniknout z davu,“ popisuje Köppl s tím, že tohle je hlavní důvod, proč vidí smysl v chystaném rezervačním systému.

Ochránci také musí často řešit příliš horlivé horolezce a další extrémní sportovce – přeci jen oblast je protkaná skalami, které milovníky adrenalinu lákají. „Když sportovci nedodržují omezení, mohou zničit vzácnosti, o nichž ani nevědí. Zmizí rostliny, ptáci nevyvedou mláďata. Mnohdy jediné nepovolené slezení skály ukončí několik týdnů trvající zahřívání vajec,“ říká odborník.

Problém je také s drony, vjížděním aut a dalším rušením přirozených obyvatel oblasti. Živočichové a rostliny potřebují ke svému životu klid a skupina turistů dělající hluk u nepovoleného ohniště místnímu ekosystému nijak neprospěje.

Stejně tak neprospívá přítomnost odpadků a exkrementů například po domácích mazlíčcích. „Nejsou ‚jen' estetickým problémem. Půda skalních oblastí je výjimečně chudá na živiny. Když jí ‚pohnojíme', převálcují agresivní rostliny z vnějšku ty zdejší - jedinečné a vzácné,“ odhaluje Köppl, proč je důležité po sobě za všech okolností uklízet.

Vykazování koupajících jako neoblíbený evergreenem

Problém s nevyžádaným hnojením se týká i místních vod, ve kterých se turisté v letních měsících občas rozhodnou svlažit. Ty jsou také na živiny chudé a tak by to mělo zůstat. „Vykazování koupajících je neoblíbeným ‚evergreenem' Adršpašsko-teplických skal. Je ale nezbytné, jinak by se vody začaly podobat prohnojeným rybníkům, které známe odjinud,“ upozorňuje botanik.

Když se to shrne, všechny přestupky, které mají turisté na svědomí, podle Köppla vedou nejen k tomu, že je příroda poničená. Úplně se tím mění charakter celého místa. „Ztrácí se tak i cosi těžko popsatelné, co mnohé lidi do skal vábí. ‚Duch místa', vertikála mezi nebem a zemí, kterou skály zosobňují,“ upozorňuje odborník a vyzývá návštěvníky, ať se chovají s respektem.