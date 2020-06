Zavřená ve vitríně vypadá jako levná cetka. Desítky let ji také tak brali. Přitom je to druhý nejcennější vystavený exponát na zámku Bečov na Karlovarsku po relikviáři sv. Maura! Démantovou korunku komtesy Eleonory navíc halí tajemství. Po válce se ztratila skoro na 70 let, a když se znovu objevila, byla už bez nejcennějších diamantů...

Příběh korunky, diadému, se začal odvíjet před pár lety. Kastelán zámku Tomáš Wizovský se snažil dohledat a vrátit zpět na Bečov věci, které měly k místu vztah. „Zmínil jsem se kastelánovi zámku Kozel u Plzně, který mi řekl, že mu tam v krabici leží něco z Bečova,“ vzpomínal Wizovský. Když pak korunku uviděl, bylo mu jasné, že objevil poklad.

Šperk byl z čtrnáctikarátového zlata, potažený vrstvou stříbra a osázený 540 brilianty. Cenu znalec odhadl na více než dva miliony korun.

Začalo tak detektivní pátrání, kdo diadém vlastnil a co se s ním téměř 70 let dělo. „Zjistil jsem, že šperk patřil Eleonoře de Beaufort-Spontin, sestře posledního majitele Bečova do roku 1945, která v Bečově před válkou žila. Válku pak prožila ve Švédsku,“ řekl Wizovský.

Příliš cenná cetka

Diadém v roce 1950 skončil jako bezcenná cetka ve skladu na zámku Kozel. Korunka byla totiž součástí komunisty zabaveného majetku Lobkowiczů ze zámku v Křimicích u Plzně, kde ji patrně Eleonora zapomněla u své sestry Theresie, manželky majitele panství. Diadém se pak na krátkou chvíli objevil po třiceti letech.

„Kasteláni museli přivést k památkářům do Plzně vše, co měli v depozitářích a mysleli, že je to cenné. Z Kozlu dorazila i korunka,“ líčil Wizovský. Když ji znalkyně uviděla, překvapením jí z oka vypadla lupa. Korunka, jež byla evidována jako cetka, byla totiž vzácný šperk.

Kam zmizely diamanty?

Jenže diadém se zavřel zpět do krabice a v tichosti se vrátil do skladu na Kozlu. „Korunka má hroty a na nich chyběly ty nejcennější diamanty. Mysleli si, že je někdo ukradl. Nevědělo se ale, kdy a kdo to byl. Tehdejší ředitel památkářů měl obavu z průšvihu, tak to takhle vyřešil,“ dodal Wizovský, který šperk po téměř čtyřech desetiletích „znovu“ objevil.

Šperk chtěla zpět

Eleonora měla ke korunce zřejmě silný vztah. „Našel jsem dokumenty, že v 50. letech přes francouzské velvyslanectví v Praze žádala o navrácení korunky, nebo alespoň o možnost ji nosit při pobytu v tehdejším Československu. To bylo ale neúspěšné,“ řekl Wizovský.

Eleonořina korunka

Lze ji rozložit na dva pásy - a ty uložit do kazety, která se nedochovala. Hroty byly osázené diamanty. Ty na nich teď chybí. „Ozdoby v nich se mohly měnit. Buď to byly diamanty, nebo perly různých barev. Byly to ty největší a nejkvalitnější kousky, které svou hodnotou převyšovaly cenu dochované korunky,“ vysvětlil Wizovský. Diadém vznikl mezi lety 1860 až 1880.

Eleonora Beaufort-Spontin

Narodila se roku 1891 v Paříži. Značnou část dětství a dospívání prožila na Bečově. V období po smrti svého otce Friedricha (†1916) ale odešla do kláštera, ze kterého se v roce 1927 vrátila na Bečov. Druhou světovou válku prožila ve Švédsku a po zkonfiskování panství v roce 1945 žila ve Francii, kde v Paříži v roce 1960 zemřela.

Místo na zámku žila ve vile

Eleonora měla na základě otcovy závěti nárok na bezplatné bydlení na zámku, který vlastnil její bratr Heinrich. Místo toho si ale nechala v roce 1927 postavit tzv. vilu Komtesa v kopci nad Bečovem. Za minulého režimu zde byl dětský tábor. Vila teď patří plzeňské větvi Lobkowiczů. Ti vilu získali v restitucích a pronajali ji. Provozovatel jeden pokoj nabízí k ubytování turistů.

Relikviář sv. Maura

Kromě korunky je v Bečově k vidění relikviář sv. Maura, který je druhou nejvýznamnější památkou Česka hned po korunovaných klenotech. Pochází z Belgie z první čtvrtiny 13. století. Na zámku ho ukryl Eleonořin bratr Heinrich, kterému bylo v roce 1945 zkonfiskováno panství. V roce 1985 relikviář našli kriminalisté pod vedením Františka Maryšky pod podlahou hradní kaple.