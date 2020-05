Nejprve našli rakouské noviny z poloviny 19. století a útržky dopisů psaných v angličtině a francouzštině. „Vypadá to, že šlo o domácí úkoly ratolestí tehdejších majitelů panství. Obsahovaly totiž gramatické chyby,“ pousmál se archeolog Miroslav Dejmal.

Poselství z éry rakousko-uherského mocnářství podle něj uschovali do výklenku nejspíš dělníci při stavebních úpravách, kdy se bourala přístavba sálu. Výtisk někdejší komunistické „hlásné trouby“, který se dostal do výklenku o sto let později. ale s původním poselstvím z 19. století příliš neladí.

„Je to docela záhada, kolem roku 1950 v této části zámku oficiálně žádné úpravy neprobíhaly,“ přemítá archeolog. Zda šlo o čin zapáleného straníka či vtipálka, tak zůstane nejspíš navždy zahaleno tajemstvím.