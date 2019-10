„Zavázali jsme se, že epopeji poskytneme odpovídající podmínky. Proto řešíme osvětlení, vzduchotechniku, ústřední topení a veškeré náležitosti, abychom mohli obrazy od června řádně vystavit,“ řekl starosta Tomáš Třetina (TOP 09).

Náklady na znovuvystavení epopeje propočítala radnice na 35 až 40 milionů korun. Výstava bude přístupná pět let. „Chceme se zaměřit na seniory, rodiny s dětmi i školní výpravy, kterým lze plátny krásně vyprávět naši historii,“ plánuje starosta Třetina.

V roce 2021 bude navíc dokončeno jižní křídlo zámku. Vystavit tam chtějí expozici věnovanou předválečnému soužití Čechů, Němců a židů.

Moravský Krumlov musí zajistit do půl roku speciální osvětlení - každé plátno totiž vyžaduje jiné nasvícení. Sály musí osadit klimatizací a zabezpečit stálé topení. Moravský Krumlov má 6 000 obyvatel a rozpočet 150 milionů korun ročně.

Po odvozu obrazu zkrachoval hotel na náměstí

Během devíti let, kdy Slovanská epopej v Moravském Krumlově nebyla, kulturní i hospodářský život v městečku se prakticky zastavil. Zkrachoval elegantní hotel Epopej na náměstí. Dnes je z něj ubytovna s restaurací nevalné úrovně. Velký sál je zavřený a celý hotel podle starosty zřejmě spadne do insolvenční dražby.

Krumlov plánuje přivítat 50 000 lidí ročně

Na epopej se do Moravského Krumlova jezdilo dívat v průběhu sezony v průměru 25 000 lidí, plátna byla vystavována od roku 1968 do roku 2011 vždy od dubna do října. Radnice plánuje, že obrazy nyní uvidí 50 000 lidí ročně, během pětileté zápůjčky by to mohlo být na čtvrt milionu lidí.

Pozvedne se kultura

Slovanská epopej přinášela kromě turistického ruchu i peníze do rozpočtu městečka. Podle starosty zhruba dva miliony korun ročně. „Mohli jsme tehdy pozvat k nám třeba divadlo Járy Cimrmana z Prahy. Po ztrátě epopeje si už podobné zážitky nemůžeme dovolit,“ poznamenal starosta Třetina.

VIDEO: Jiří Všetula, správce zámku v Moravském Krumlově.