Šéfka "áček" Topolová: Zlevnili jsme o šedesát milionů! Embéčko má cenu dvou superbů!

Co způsobil koronavirus na trhu ojetin?

Obchody se skoro na dva měsíce zastavily. Po otevření bazarů šli obchodníci s cenami drasticky dolů, aby trh opět oživili. Jen u nás jsme na auta dali celkové slevy ve výši 60 milionů korun. Zájem lidí se opravdu zvýšil a o auta je zájem. Zejména před dovolenými, které budou lidé trávit hlavně v Česku, kde budou jezdit vlastním autem.

Změnil tedy podle vás koronavirus přístup Čechů k ježdění na prázdniny?

Letošní sezóna dovolených bude pro nás všechny velkou výzvou. Musíme změnit své návyky a rozumně zvážit rizika spojená s cestováním. Již nyní evidujeme v našich autocentrech zvýšený zájem o větší rodinné vozy. Zákazníci přiznávají, že z obav o své zdraví raději zainvestují do většího automobilu než do letenek. Roste zájem i o financování nákupu vozů na splátky. Úrokové sazby se totiž stále drží na velmi nízké úrovni. Dalším pozitivem je i přetrvávající nízká cena ropy a z toho vyplývající levný benzín a nafta. Dovolená autem po Česku tak bude z hlediska nákladů na ujetou vzdálenost levnější, než v jiných letech.

Jaké jsou nyní podle vašich zkušeností v tuzemsku nejoblíbenější ojeté rodinné vozy a za kolik se dají pořídit?

Bezkonkurenčně nejoblíbenějším modelem je u českých rodin díky skvělé kombinaci pořizovacích a provozních nákladů, malé ztráty hodnoty, velmi dobré spolehlivosti i bezpečnosti a velkého vnitřního i zavazadlového prostoru Škoda Octavia Combi s průměrnou cenou kolem 220 tisíc korun. Podobně velký zájem je i o menší Fabii, kterou na trhu najdete průměrně za 165 tisíc. Následují dražší vozy, jako Škoda Superb s průměrnou cenou kolem 320 tisíc korun, nebo Yeti za 250 tisíc či KIA Sportage za 350 tisíc.

Dají se díky situaci na trhu koupit i nějaké zajímavosti, které by jinak byly nedostupné?

Na trhu se najednou objevilo více takzvaných investičních vozů, mezi které řadíme veterány a takzvané yountimery. Za zmínku určitě stojí v současné době asi nejdražší české „embéčko“ tedy Škoda 1000 MBX. Té se v šedesátých letech vyrobilo jen asi 2500 kusů a do dneška se jich zachovalo asi 50. Tomu odpovídá i cena, která se vyrovná dvěma Superbům – 1,8 milionu korun.

Tak to je spíš záležitost pro sběratele. Ale co třeba naopak zánovní automobily?

Kvůli velkému zájmu o zánovní auta jsme před osmi lety dokonce založili samostatnou značku Mototechna, která již prodala před padesát tisíc aut. Nové auto totiž největší část své hodnoty ztratí hned, jak opustí teplo autosalonu a během prvních let provozu. U aut do tří let stáří, a s nájezdem do 50 000 kilometrů, se průměrná úspora oproti novému vozu pohybuje okolo 22 %, nebo průměrných 132 700 Kč oproti ceníkové ceně. Jde přitom o vozy, které jsou většinou v bezvadném technickém stavu a mnohdy ještě voní novotou. Až dvě třetiny z nich jsou v tovární záruce, což je pro velkou část zákazníků jeden z klíčových faktorů. Nejmarkantnější propad ceny je vidět u luxusních aut, která během prvních tří let dokáží ztratit i přes 60 % své původní hodnoty.

Existují nějaké obecné rady, na co si dát při nákupu ojetiny pozor?

Určitě je potřeba věnovat nákupu vozu dostatek času a kupovat tam, kde je obchodník vlastník auta a nemá ho jen v komisi. To je důležité pro případ reklamace, která je u komisních aut většinou hodně složitá. Je potřeba si také pohlídat, jestli obchodník garantuje vrácení peněz pro případ, že by se po koupi u auta objevil nějaký právní problém v jeho historii. Vezměte si s sebou vlastního mechanika a tam, kde mu bazar neumožní detailní prohlídku vozu, nekupujte. Absolvujte s autem dostatečně dlouhou zkušební jízdu, kdy budete sami sedět za volantem. Všímejte si chování vozu v provozu v různých režimech jízdy. A po koupi nezapomeňte autu dopřát údržbu, odpovídající jeho stavu a opotřebení. Pamatujte, že ojeté auto není nové. Výhodou je nižší cena, ale je třeba nezanedbat údržbu.

Co se dá čekat ve zbytku roku, půjdou ceny ojetin zase nahoru?

To je správný odhad. Začínáme pociťovat, že ojetých aut začíná být na trhu nedostatek. Radikálně se snížily dovozy ze zahraničí. Nevyráběla se nová auta, ani neprodávala, takže se na trh nedostaly „čerstvé“ ojeté vozy těch, kdo by si nová auta pořizovali. Zájem o ojetiny se zvedá, protože lidé se bojí kvůli koronaviru jezdit vlakem nebo autobusem a také nelétají do ciziny. Nákupy jsou výhodné i kvůli již zmíněným výhodným úvěrům. Kvůli tomu všemu budou do podzimu ojetiny mnohem dražší, než teď. Levnější než právě nyní už tedy ojetá auta nejspíš nebudou.

