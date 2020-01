Rath celu měnit nemusí, do Teplic teď za ním mohou i vrazi. A věznice shání doktora

Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice, kde si odpykává trest exhejtman David Rath. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení, zjistil server iROZHLAS.cz. Připomněl, že státní zastupitelství nedávno zveřejnilo výsledky své kontroly, podle níž patří Rath do přísnějšího vězení. Nyní se tak nebude muset stěhovat. Vězeňská služba tvrdí, že změna s Rathovým případem nesouvisí. Podle mluvčí VS Petry Kučerové nejsou obdobné změny výjimečné, loni se proměnila desítka věznic, dodala.

„Došlo k tomu v rámci průběžných a systémových změn v souvislosti se změnami ve struktuře a vývojem počtu vězeňské populace,“ sdělila serveru mluvčí.

Rath měl vzhledem k délce trestu skončit ve věznici s ostrahou s takzvaným vysokým stupněm zabezpečení, jenže si v září vybral Teplice, navzdory tomu, že v té době měla tamní věznice pouze střední režim. Soud mu přitom jako nástupní žalář určil pražskou Ruzyni.

Když iROZHLAS.cz zjistil, že Rath pobývá v nepatřičné věznici, její vedení tvrdilo, že mu podmínky vysokého stupně zabezpečení simuluje a vše je v pořádku. Na začátku týdne ovšem Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem odtajnilo závěry své listopadové kontroly.

Krajský státní zástupce Radim Kadlček v úterý na na webu informoval, že dozorová prověrka v teplické vazební věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně.

Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal na středeční tiskové konferenci označil výsledky kontroly za „pseudokauzu“ a „blamáž“. „Odsouzený Rath není v žádném případě VIP vězněm, kterému by ředitel věznice nadržoval,“ prohlásil tehdy.

Vězeňská služba se dlouhodobě potýká s nedostatkem vězeňských lékařů. Zajištění lékařské a zdravotnické péče označuje za aktuálně největší problém českého vězeňství. David Rath, který si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci, by rád za mřížemi pokračoval ve své lékařské profesi. Podle šéfa VS Petra Dohnala to však mimo jiné nepřipustila kontrola z pražského vrchního státního zastupitelství.

Bezpečnostní sbor se s ministerstvem shoduje v tom, že zaměstnávat odsouzené lékaře jako lékaře není nyní z praktických důvodů možné. Vyžadovalo by to zvýšený dohled, aby svého pracovního zařazení nezneužili.

„Vězeňská služba tvrdí, že nemá lékaře. Zároveň ale odmítá umožnit odsouzeným lékařům využít jejich odbornost. Vždycky, odjakživa mohl lékař pomáhat svým spoluvězňům. Platilo to za nacistů i za komunistů v 50. letech,“ řekl ČTK prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Při jednáních s ministerstvem spravedlnosti byl nejčastější argument, že by vězeň - lékař přišel do styku s osobními údaji včetně těch dozorců,“ dodal.