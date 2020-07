Na první pohled je to obyčejná webová stránka s několika zpravodajskými články, jakých jsou na internetu tisíce. I kvůli amatérsky působícímu grafickému zpracování se dostala do hledáčku České obchodní inspekce. Ta zjistila, že web slouží k něčemu jinému.

„Kliknete-li na horní menu, protože web se tváří jako zpravodajský portál, pod políčkem „Politika“, „Dámy“ a „Blogy“ se nic nestane. Web je jednoúčelový a slouží pro prodej, nejedná se o žádný zpravodajský web, jen se snaží vyvolat takové zdání,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Stránky se tváří jako zpravodajský web, po bližším prozkoumání je jasné, že jde jen o pochybnou propagaci. | web Hondrocream

To ale není jediný problém zmíněného webu. K nákupu masti na klouby láká návštěvníky i tím, že si mohou v kole štěstí vytočit slevu, to je ale jen falešný tahák. „Kdykoli roztočíte kolo na jakémkoli prohlížeči, byť to uděláte třeba tisíckrát, pořád se bude točit stejně a už to vypadá, že zastaví na slevě 0, ale nakonec se vrátí šipka na 50% slevy. Je to tak nastavené napevno, pevná „sleva“ 50%,“ upozornil na zjištění inspektorů Fröhlich.

Poslední kapkou pro inspektory bylo zjištění, že se prakticky nedá odhalit, kdo za pochybným webem stojí. „Na stránkách se nenachází žádná informace o provozovateli, web z toho důvodu ČOI nyní zařadila mezi rizikové,“ řekl stanovisko kontrolní instituce její mluvčí.

Falešná doporučení od doktora i pacientů

Neznámí autoři webu se neostýchali vmyslet si i citaci lékaře. Tu přiřadili k fotografii z fotobanky. Web se snaží nalákat ke koupi i slovenské zákazníky. Slovenská verze stránky cituje lékaře se stejnou staženou fotografií, pro Slováky se ale údajný lékař jmenuje jinak.

Český, slovenský i polský web používá stejné fotografie z fotobanky, lidem ale dává různá jména a vydává je za reálné zákazníky. | web Hondrocream

„Fotky údajně spokojených uživatelů a lékaře se mění podle verze stránky, jsou stažené z fotobank a nejsou skutečné. Web uvádí spotřebiteli nepravdivé informace, protože mění podle jazykové mutace i jména odborníků a lidí u recenzí, jak se jim to hodí, aniž by se namáhali měnit alespoň vystavené tváře u těchto různých jmen,“ poukázal na způsoby autorů mluvčí inspekce. Český, slovenský i polský web používá stejné fotografie z fotobanky, lidem ale dává různá jména a vydává je za reálné zákazníky. | web Hondrocream

Inspekce si všimla ještě jedné podobné nesrovnalosti. Protože si zákazníci obecně zvykli dát na doporučení ostatních, jsou součástí stránek i pochvalné recenze. Na české verzi jsou lidé pojmenováni jako Kateřina, Lukáš a Eva. Úplně stejné osoby ale slovenská verze pojmenovává slovenskými jmény Silvia, Bartolomej a Estera.

Český, slovenský i polský web používá stejné fotografie z fotobanky, lidem ale dává různá jména a vydává je za reálné zákazníky. | web Hondrocream

Web má i polskou verzi a situace je podobná, v sekci, která říká, že přípravek na klouby doporučuje odborník je opět stejná fotografie lékaře, zde ale dostal polské jméno Sulislaw Wisniewski. I u komentářů zákazníků jsou opět ti stejní lidé jako v Česku a na Slovensku, jmenují se ale Lidia, Gustav, Alicja.

„Zázračný“ lék není ani schválený

Podezřele působí i taktiky, jakými na webu autoři lék propagují. Čtenářům předkládají text, který se tváří jako rozhovor s vynikajícím českým studentem lékařské fakulty. Autor uvádí jméno Petr Mládek, není však jasné, zda jde o reálného studenta nebo další výmysl.

V textu stojí, že dotyčný přišel na převratný způsob jak vyléčit bolavé klouby. V půlce se rozhovor s ním prakticky mění na propagační text, který má čtenáře pouze nalákat ke koupi masti Hondrocream.

„Náš lék je nyní jediný, který oficiálně doporučuje české ministerstvo zdravotnictví pro léčbu a obnovu kloubů,“ cituje web dalšího údajného odborníka. Realita je ale u údajného léku za 850 korun jiná. Mast Hondrocream není ani schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Samotný nákup na této stránce považuje ČOI za rizikový.

ČOI: Všímejte si chyb i vzhledu e-shopu

Na podobně pochybné weby začala před několika lety Česká obchodní inspekce upozorňovat pravidelně. V letech 2015 a 2016 tak upozornila na čtyři podvodné weby ročně. V posledních letech už jich je přes tři sta.

ČOI se tak rozhodla, protože nemá žádnou možnost weby zakázat nebo zablokovat. „Z pohledu České obchodní inspekce není možné řešit anonymní weby například v rámci kontroly, protože web je anonymní nejen pro spotřebitele, ale i dozorový orgán. Ani nepřísluší prošetřovat případný podvod na spotřebitele, to je úloha PČR,“ poznamenal Fröhlich.

Obecně by lidé, kteří nakupují na e-shopech měli věnovat pozornost tomu, kde nakupují a zda jsou si jisti, že se jedná o důvěryhodný internetový obchod. Zákazníkům přitom může pomoct obyčejný Google.

„Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět,“ radí inspektoři.

V případě nejistoty by se zákazníci měli soustředit i na historii internetového obchodu. Ty stránky, které mají na konci „.cz“ lze ověřit na této stránce. Podezřelé může být třeba to, že byla stránka zaregistrovaná před krátkým časem.

V obchodním rejstříku se dá zase ověřit přímo konkrétní podnikatel. Ověřit si každý může i zahraniční obchodníky, a to v obchodních rejstřících příslušných zemí. Ty, které jsou součástí Evropské unie se dají najít zde.

Důležitým ukazatelem je podle ČOI i vzhled stránek. Právě stránka nabízející mast Hondrocream je toho s poněkud amatérským grafickým zpracováním typickým příkladem. „Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz apod. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality,“ dodává Česká obchodní inspekce.

Podezřelé jsou podle inspektorů i neobvykle nízké ceny nebo to, že nejsou na webu snadno dohledatelné obchodní podmínky. „Mezi obvyklé znaky podvodu patří například špatná jazyková úprava nebo další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou jako clo, pojištění, přibalení většího počtu kusů výrobku,“ upozornila ČOI.