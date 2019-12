Jsou to ingredience, které mohou působit překvapivě, podle vědců z Institutu chemických technologií v indickém Bombaji ale společně dokážou s kocovinou bojovat. A dokonce v takové síle, že je to podle nich to nejlepší, co dosud bylo na tyto stavy vymyšleno.

Zmíněným „lékem“ má být nápoj vytvořený z limetkové šťávy, hruškového džusu a kokosového mléka. K jídlu by měl být servírovaný sýrový talíř, rajčata a okurka. To nejhorší, co člověk může udělat, je dát si kávu, kocovinu ještě prodlouží. Oproti tomu zelený nebo černý čaj může pomoci.

Zmíněné potraviny a ovocný nápoj mají podle výzkumníků největší šanci podpořit funkci dvou enzymů – alkoholdehydrogenázy (ADH) a aldehyddehydrogenázy (ALDH). Ty jsou schopny v těle vypořádávat se s acetaldehydem, jenž vzniká při odbourávání alkoholu v játrech.

Enzymy jsou účinné, někdy ale nepracují dostatečně rychle. A tak vědci hledali stravu, která jejich funkci pomůže nastartovat. Zkoumali za tímto účelem celou řadu potravin, včetně široké škály ovoce a zeleniny, mléčných výrobků či obilovin. Kombinace limetky, hrušky, kokosového mléka, sýra, rajčat a okurky vyšla nejlépe. Nicméně protože si člověk těžko vytvoří z tohoto všeho nápoj, výzkumnici to rozdělili na ovocný nápoj a pak věci k přikusování.

Komerční vyprošťováky? Údajně nic nedělají

Nalezený „lék“ dokázal během zkoumání podpořit funkci ADH o 23 procent a ALDH o 70 procent, čímž se výrazně snížil časový úsek, během kterého lidé cítí kocovinu. Ukázalo se také, že trendy superpotraviny plné antioxidantů neměly na vypořádání se s alkoholem vliv.

Problém, na který vědci narazili, byl, že existuje relativně velké množství jídla, které dokáže spolupracovat s jedním enzymem, ale ignoruje druhý. Například citron, který je často popisován jako tip na kocovinu, výrazně podpořil ADH, ale snižoval ALDH. Prebiotické nápoje a podmáslí zase lehce pomohly pouze enzymu ALDH.

A také existují potraviny, jež neměly efekt ani na ADH, ani na ALDH. Mezi ně patří například koriandr, černé hrozny, česnek, angrešt či paradoxně komerční léky na kocovinu. Výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Current Research in Food Science.

Lékárnice: Zapomeňte na paracetamol

Vedle jídla je ale při kocovině a jejímu předcházení mimořádně důležitá voda, upozorňuje Michaela Bažantová z České lékárnické komory. Rovněž to souvisí s látkou acetaldehydem.

„Ta způsobuje ranní bolest hlavy a celkovou dehydrataci. Proto je důležité dodávat hodně vody nejen ráno, ale nejlépe ještě ten večer po oslavě před ulehnutím. Léky proti bolesti, které obsahují paracetamol, jsou na kocovinu naprosto nevhodné,“ vysvětlila Bažantová pro Blesk.

„Pokud jsou vaše játra zaneprázdněná odbouráváním alkoholu, nelikvidují toxický paracetamol, který je může nenávratně poškodit. Bolesti hlavy se tak nejlépe zbavíte doplněním tekutin a dostatečným spánkem,“ dodala.