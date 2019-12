Zpráva o zvýšení daně z 40procentního alkoholu z 57 korun na 64,50 rozpoutala u obchodníků nákupní šílenství. Kdo si stihne zboží obstarat ještě letos, bude ho mít s výhodnější stávající taxou, počínaje 1. lednem si připlatí. Předzásobit se levnějším alkoholem je teď pro obchodníky výhodné.

Unie výrobců lihovin uvedla, že půllitrová láhev zdraží o 9,10 Kč. Podle některých výrobců to ale může být až 11 korun i víc. A tím to nekončí - řada lihovarů a palíren zvedne cenu ještě víc o rostoucí náklady na výrobu.

Pracuje každý, kdo má ruce

V prosinci je kvůli svátkům o alkohol každoročně zvýšený zájem, to co se ale děje letos nemá obdoby. „Od října jsme na předzásobení prodali tisíce palet navíc, což dělá nárůst prodejů o více jak 200 milionů korun korun,“ uvedl pro Blesk Zprávy Josef Nejedlý, ředitel a jednatel společnosti Fruko-Schulz. A jeho slova potvrzují i další vyrobci lihovin, včetně to největšího: „Rozšířili jsme počty směn, pracujeme nyní i o víkendu,“ uvedl pro Blesk Zprávy marketingový ředitel Stock Plzeň Božkov Tomáš Hejkal.

Ve společnosti Rudolf Jelínek to vypadá podobně, tam pracuje každý, kdo má ruce. „Už v listopadu jsme upravili plán práce na stáčírně a jedeme dvousměnný provoz, samozřejmě i za přispění brigádníků a pracovníků z jiných oddělení společnosti,“ řekl nám Miroslav Motyčka, obchodní a marketingový ředitel firmy. A v Palírně U zeleného stromu se podle jejího generálního ředitele Pavla Kadlece „jede“ svátek-nesvátek, ve dvou směnách a šest dní v týdnu.

„Utahané“ Vánoce

Výrobci ve svých vyjádřeních kritizují, že rozhodnutí o zvýšení daně přišlo krátce před vánočními svátky, kdy jsou jejich kapacity i za normálních okolností vytížené. Jejich zaměstnaci tak často nebudou mít „šťastné a veselé“, ale spíš „pracovní a utahané“ Vánoce.

Malé likérky a palírny na tom mohou být přesně naopak - tam se výroba zastavila. „My už bohužel nic nemáme, jsme kompletně na suchu,“ uvedl pro Blesk Zprávy Martin Žufánek ze stejnojmenného rodinného lihovaru a dodal, že se nechce na tomto šílenství podílet a chce si dopřát klidné Vánoce.

Někdo zdraží ještě víc

Nejen stát ale způsobí, že milovníci tvrdého alkoholu sáhnou hlouběji do kapsy. Někteří výrobci přiznávají, že sami zvednou ceny taky. Týká se to třeba ovocných destilátů - zatímco předloňský rok byl výjimečně úrodný, letos vyčerpané stromy moc nerodily. Potvrzuje to destilérie Žufánek i Lihovárek.cz, který se také zabývá především ovocnými pálenkami.

Z velkých výrobců mírné zdražení chystá firma Rudolf Jelínek. „S ohledem na růst ceny především obalových materiálů, a hodnoty lidské práce budeme nuceni upravit ceny některých našich produktů, ale nemá to příčinnou souvislost se zvýšením spotřební daně,“ řekl Blesk Zprávám její obchodní ředitel Miroslav Motyčka.

Naopak jinde slibují, že cenu o víc než o daň nezvednou. Nepočítá s tím Fruko-Schulz, Stock Plzeň Božkov, ani Palírna u Zeleného stromu. Všichni se shodují v tom, že kvůli dani není pro nějaké další zdražování místo.

Co pijí Češi?

Zájem obchodníků nechtěně ukázal, že Češi v konzumaci alkoholu nejsou žádní velcí fajnšmekři. Nejvíc jdou na odbyt levné druhy vodky a tuzemák. U nich se také zdražení procentuelně projeví nejvíc. Pokud tuzemák dnes stojí 120 korun, s novou daní přijde nejméně na 130. Pokud někdo preferuje dražší značky, tak nárůst o deset korun ho už tolik bolet nebude.

O co je podle výrobců největší zájem:

Stock Plzeň Božkov: Božkov originál, Božkov Vodka, Fernet Stock, Amundsen.

Fruko-Schulz: Zaznamenali jsme výrazný nárůst u značkových lihovin Stará žitná myslivecká, Hanácká vodka, Blend 42 vodka a tradičních vánočních lihovin, jako jsou Vaječný sen a tuzemáky.

Rudolf Jelínek: Zcela logicky je největší zájem o ty produkty, kde je podíl spotřební daně na celkové ceně vyšší, tedy o ty levnější.

Češi pijí rádi levný alkohol a pijí ho hodně. Podle letošních statistik (včetně vína a piva) za něj čtyřčlenná rodina utratí 8000 korun. V poměru k ostatním výdajům jsme tak pátí v Evropské unii po Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku.

Dírka v zákoně

Proč je u obchodníků taková „žízeň“ zrovna po alkoholu, když zdraží i cigarety? Může za to jedna drobnost v zákoně. „Doprodej jednotkových balení cigaret se starou sazbou daně je možný do 31. 5. 2020. Od 1. 6. 2020 již budou tyto cigarety se starou sazbou daně považovány za tabákové výrobky značené nesprávným způsobem,“ vysvětllila Blesk Zprávám Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel s tím, že po tomto datu se prodejce už dopouští přestupku.

U alkoholu taková lhůta nexistuje. Takže, čím větší zásoby si obchodník udělá, tím více lahví může prodat za nižší cenu. Nebo ji zvýší, jako by zboží bylo už více zdaněno, a vydělá. V každém případě se mu to vyplatí. „Předpokládám, že obchodníci budou moct prodat vše, co je označeno, protože lihoviny byly vyrobeny a zdaněny za legislativy, která platila v předchozím období,“ uvedl Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Alkohol má oproti tabáku ještě jednu výhodu. Zatímco kuřivo vyschne, ethanol v dobře uzavřené lahvi je skoro věčný.

Změny po Novém roce

Pokud teď lihovary jedou na plné obrátky a naplní sklady obchodníků, co budou dělat po Novém roce? Žádná z oslovených firem neuvažuje o propouštění kmenových zaměstnanců, bez práce zůstanou jenom brigádníci. Ti ostatní si vyberou dovolenou, nebo pro ně už existuje náhradní plán. Ve Fruko-Schulz například hodlají vyrábět na export a začít s novými koktejlovými sirupy.