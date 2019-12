Jiřímu bylo 18 let, když se mu převrátil život na ruby. S bratrancem se připletl do rvačky a poté, co se v ní objevil i nůž, nebylo cesty zpět. Jiřího odsoudili jako spolupachatele vraždy a čekalo ho pět let odloučení.

„Musíš zapomenout, že svět venku existuje. Na cele jsem byl s frajerem, který měl dvě děti. Žena mu poslala dopis s vyfoceným stromečkem a k tomu mu píše chlapeček ‚tatínku, já bych tě chtěl mít doma‘. Chlapovi bylo 50 let a normálně se rozbrečel. Bylo to hrozný, pro lidi s dětmi je to dvojitý trest,“ popsal Blesk Zprávám chmurné Vánoce ve vězení Jiří K. Řada vězňů se shoduje, že Vánoce patří v cele k nejhoršímu období roku, alespoň po psychické stránce.

„Svátky jsou chmurné a tíživé“

Atmosféru v období Vánoc popsal Jiří jako tíživou, ale aspoň trochu klidnější. „Režim je volnější, oni tam jsou s tebou taky bachaři, kteří mají rodiny. A pokud si nenarazil na vola, dalo se to snést,“ zmiňuje Jiří s tím, že při výkonu trestu byly Vánoce snesitelné, horší to bylo ve vazební věznici.

„Ve výkonu trestu máš i stromek, a když tam jsi pár let, tak už máš i kamarády, se kterými si dáš kafe a zahraješ šachy nebo kostky. Ve vazbě je to fakt konec. Tam jsi zavřená 23 hodin a když někdo udělá problém, tak ti uberou i tu hodinovou vycházku. Tam mi na Vánoce v deset zhasli a bylo," popsal.

Jiří se po roční vazbě navíc ocitl ve věznici Bělušice mezi otrlými vězni v zařízení s ostrahou. Na cele byl s muži, kteří měli před sebou i dalších 20 let.

„Myslím si, že u mě to splnilo účel, protože jsem si to opravdu zapamatoval. Teď, když mám doma kluka, nechci mít problémy, nechci mít incident. Dítě člověka změní. Věřím tomu, že kdyby kluk nebyl, tak sem pořád stejný blázen. Ale takovýhle Vánoce nechci,“ svěřil se Jiří.

Vězeňkyně pečou s dětmi cukroví

Ani v ženské věznici nejsou svátky příliš veselé. „Před Štědrým dnem paní ředitelka projde celou věznici a odsouzeným ženám popřeje klidné svátky. To ženy dle jejich vlastních slov potěší, protože na spoustu z nich v toto období padá chmurnější nálada,“ popsala Blesk Zprávám mluvčí věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová.

Vězeňkyně podle Rajdlové často myslí na své děti, počet sebevražd či ublížení na zdraví ale údajně nestoupá. V ženské věznici na rozdíl od mužské mají ženy více možností se se svými ratolestmi potkat.

„Připravujeme novinku pro speciální oddíl matek s dětmi – součástí předvánoční návštěvy budou dílničky, kdy si děti se svými blízkými budou moci něco vyrobit a nazdobit perníčky,“ pokračuje Rajdlová. V oddílu pro matky s dětmi a v bezdrogové zóně se totiž pořádají i kurzy pečení.

Preissovi zrušili Vánoce: Vadí jim chování vlastních vnoučat!

Další možností, jak před Vánoci strávit s dětmi čas, je i pomocí návštěvy. „Odsouzené mají ze zákona možnost přijmout návštěvu svých blízkých v délce trvání tří hodin za měsíc, toho hodně využívají právě v tomto předvánočním čase,“ vysvětluje Rajdlová.

Ve věznici, kde byl Jiří, si ale návštěvy museli trestanci zasloužit. Zdali jim bude povolena dlouhá návštěva, ale i koukání na televizi, bylo určováno podle tzv. diferenční skupiny. Vězni v té první jsou ti, kteří se chovají slušně, mají povoleno pracovat a volnější pohyb po zařízení.

Nejhůře je na tom třetí skupina, kde jsou „nenapravitelní“ vězni. Ti nemohou bez povolení pedagoga ani sportovat.

Řízek, ovoce a pětikilový balíček

A jak je to ve vězení se Štědrovečerní večeří? Blesk Zprávy zjistily, že po zařízeních se podává řízek s bramborovým salátem a chovanci dostanou i balíček s ovocem. Ženská věznice se pak chlubí i cukrovím k večeři. Jiří doplňuje, že ve vazební věznici žádný balíček nedostal. Ve výkonu trestu si ale na svátky pochutnal na banánu a mandarince.

Trestanci mají pak povoleno dostat jednou za půl roku balíček o hmotnosti až 5 kg. Hojná většina z nich toho využívá podle Jiřího i mluvčí ženské věznice právě na Vánoce. Dárky si pak vězni většinou nepředávají. Jirka se ale na cele jednou potkal s kamarádem a tomu prý věnoval walkman.

Je ale samozřejmě možnost něco zakoupit svým blízkým „venku“. „V případě, že jsou ženy zaměstnané, a mají finance, mohou dárek svému dítěti koupit a zaslat. Rovněž jsme zapojeni do akce Mezinárodního vězeňského společenství ‚Andělský strom‘, kdy veřejnost může koupit dárek s tím, že tento dárek pod stromečkem najde dítě vězněného rodiče i s jeho dopisem,“ doplňuje Rajdlová.

Podle diferenční skupiny a také podle věznice se pak podle dostupných informací koukají vězni na pohádky.

V případě námi oslovené ženské věznice se i pár žen dostane na Vánoce na tři dny domů. „K tomu je třeba splnit mnoho podmínek, například bezpečnostní, a současně jde o ženy, které na sobě pracují, plní si příkladně veškeré povinnosti, vzorně se chovají a nemají žádné kázeňské přestupky,“ říká Rajdlová závěrem.

Rath: Jsem nevinný

Ke dni 9.12. bylo v ČR 21 236 vězňů. Z toho 46 se už na svobodu nedostane, protože si odpykává doživotní trest. Mezi vězni, ne však s doživotním trestem, je i bývalý středočeský hejtman David Rath, který si odpykává sedmiletý trest za korupci. Rovněž má zaplatit sankci 10 miliónů korun.

Rath se Blesk Zprávám z vězení již dříve svěřil, že byl podle svého názoru odsouzený bez důkazů. Podle Jiřího je ale vězení plné nevinných. „Všichni jsou nevinný - všichni - to jsem se musel fakt smát. To byly výmluvy na špatný systém, na celostátní spiknutí… a to ti říká frajer, co má venku pět dětí a neplatí alimenty,“ směje se Jiří.