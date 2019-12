Varnsdorfského starostu a krajského zastupitele Stanislava Horáčka (ANO) dnes Okresní soud v Děčíně poslal do vazby kvůli kauze pronájmu radarů ve Varndsdorfu. Soud dnes rozhodoval také o návrhu na vazbu jednatele firmy Water Solar Technology (WST) Miloše Schuberta. U něho však rozhodl, že do vazby nepůjde. Novinářům to řekl státní zástupce Jan Veselý. V případu jsou obviněni celkem čtyři lidé a jedna právnická osoba.