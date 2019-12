Ve filmu Spectre z roku 2015 Jamese Bonda při výslechu zachrání jeden ze supervynálezů, který má k dispozici. S pomocí Bond girl vyhodí nepřítele do povětří. Ta po něm totiž mrští Bondovy náramkové hodinky, ve kterých je schovaná bomba.

Bondovské vychytávky, jako je vystřelovací sedadlo nebo proměnitelná SPZ, mohou působit reálně. „Ve filmu Thunderball (1965) se objevila dálkově ovládaná garážová vrata. V díle Diamanty jsou věčné (1971) vzbudilo rozruch identifikační zařízení fungující na otisk prstu, které je dnes běžnou součástí chytrých telefonů, a v trháku Vyhlídka na vraždu (1985) se objevil robotický pes ovládaný rádiovými vlnami, který patří v současnosti do roztomilé výbavy téměř každé domácnosti s dětmi,“ připomínají experti z Akademie věd.

Přehnaná exploze na tak malé hodinky

Nápad schovat do hodinek bombu už byl ale přes čáru. Kromě toho, že mají standardní hodinový strojek, protože ukazují čas, mělo by se do nich vejít ještě alespoň šest gramů výbušniny.

„Výbuch šesti gramů této látky by zaručeně zranil lidi v okruhu jednoho metru od ohniska exploze,“ řekla Adéla Šimková z Ústavu organické chemie a biochemie. Takové množství by tedy sotva stačilo na zranění padoucha, rozhodně by ale nedokázalo způsobit takovou explozi jako ve filmu.

To ale není všechno, hodinky jsou moc malé na to, aby se do nich vešla jakákoli rozbuška. „Elektrická rozbuška potřebuje silný elektrický výboj, který může být generován třeba hodně silnou baterií, jenže pro tu v hodinkách nezbývá místo. Aby mohl Bond padoucha úspěšně zastavit, musel by tedy mít o dost větší hodinky, pak by to možné bylo,“ připustila Šimková.