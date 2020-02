Koronavirus jako zbraň z tajné laboratoře či pomsta Sorose? Expertka: Konspirace ohrožují všechny

Koronavirus rozčeřil vody konspiračních teorií. Tvrzení, že vznikl v čínských laboratořích, není nic nového - to se tvrdilo i o nákaze SARS. Prasečí chřipku prý zase pustila do vzduchu vláda USA, aby Američani více utráceli doma. A že CIA může za AIDS? Jak se ukázalo po otevření sovětských archivů, tak tuhle „zprávu“ do světa vypustila KGB.

Pokud věříte, že koronavirus vznikl jako tajná a smrtící zbraň, nebo třeba že americká vláda tají ufony v oblasti 51, na hlavu nám padá chemtrails a světu vládnou ilumináti, pak můžete mít v diskusi s řadou lidí problém. Ne každý je totiž příznivcem konspiračních teorií a setkání dvou názorových pólů může skončit trapným tichem ve společnosti či mazáním přátel z telefonu nebo z facebooku. Jako konspirační teorie se v minulosti označovala tvrzení o kriminálních nebo politických spiknutích. Dnes má toto označení až hanlivý nádech.

Svět není jednoduchý

Kde se bere touha věřit v konspirační teorie? „Náš svět je složitý a tyto teorie nabízejí jednoduchá řešení. Tihle jsou zlí a tihle hodní. A ti zlí mohou za všechny problémy. Tohle řešení je černobílé, ale snadno pochopitelné,“ říká psycholožka Nela Wurmová z psychologické poradny Terapeuti Brno.

Koronavirus je biologická zbraň, Bill Gates něco ví? Světem se šíří šílené teorie

Součástí řady konspiračních teorií jsou i jednoduchá řešení. Například teorie o chemtrails vysvětluje kondenzační čáry za letadly jako způsob šíření nebezpečných chemikálií, které mají snížit populaci nebo ovládat lidské myšlení. Řešení je prosté a levné - kupte si ocet. Můžete ho nechat odpařovat přirozeně, nebo na sporáku a je po problému.

Podle psycholožky Wurmové je ale jediné možné východisko - smířit se se světem v jeho složitosti, což je mnohem těžší, než ohřívat ocet.

Možná jste měli v přítomnosti člověka šířícího konspirační teorie, že se na vás dívá svrchu? Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud už před sto lety psal o tak zvaném kolektivním narcismu. Lidé si prostě rádi připadají lepší, výjimečnější než ostatní. Může to být i díky tomu, že mají ty „tajné a skutečně pravdivé“ informace, zatímco ti ostatní jsou jenom zmanipulované „ovce“.