Legendárním převaděčem nebyl z filmu Karla Kachyni známý Kilián, ale Josef Hasil. Nezemřel však kulkou pohraničníků jako filmový hrdina, ale až v pátek v USA. Králem Šumavy nazývali Josefa Hasila podle zápisů v archivech sami pohraničníci a StB. Byl pro ně noční můrou.

O Králi Šumavy natočil Kachyňa podle předlohy Rudolfa Kalčíka stejnojmenný film. O Hasilovi tam není ani slovo. Tehdejšímu politickému zřízení se nehodilo do krámu, že americkým agentem je bývalý pohraničník. Proto označili za Krále Šumavy německého pašeráka a převaděče Franze Nowotneho, zvaného Kilián.

„Můj otec pracoval u ozbrojené ostrahy železnic a s Hasilem se znal. Řekl mi, že ten film je snůška nesmyslů,“ uvedl Vladimír Fišpera ze Čkyně. To potvrdil i sám Hasil: „Přes žádné močály jsme nechodili, jak se uvádělo. To by byla jistá sebevražda.“

Pohraničník Josef Hasil pomáhal lidem k útěku z totalitního Československa. Byl za to odsouzen na devět let. Po roce v mosteckých dolech utekl a stal se agentem-chodcem. Tehdy začala jeho kariéra Krále Šumavy. Pracoval pro americkou výzvědnou službu a do roku 1953 převáděl lidi do Bavorska. Po vzniku železné opony odjel do USA a pracoval v automobilce. Důchodu si užíval v Chicagu.