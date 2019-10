Ačkoliv se šmejdi stáhli z předváděcích akcí, vymýšlejí stále nové praktiky, jak napálit důvěřivé lidi, zejména seniory. Už delší dobu operují také v energetice. Potvrzuje to srovnávací portál Ušetřeno.cz, který uvádí, že na zákaznickou linku každý den zavolá minimálně jedna oběť šmejdů, že uzavřela nevýhodnou smlouvu na dodávky plynu či elektřiny. Pozor by si lidé měli dát zejména na podvodné aukční portály. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto připravuje úpravu legislativy, která by měla situaci řešit.