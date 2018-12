„Uprchlému“ králi šmejdů se hroutí byznys. Po krachu dvou obchodů přišel o miliony

„Společnost se dostala do úpadku z důvodu nedostatečného odbytu zboží, které v rámci maloobchodu prodávala. Dalším souvisejícím důvodem, který způsobil úpadek, je vysoká cena nájemních jednotek v obchodních centrech a nemožnost ukončit nájmy bez vysokých smluvních sankcí,“ sdělila Beckhäuserova firma Von Zeiten v insolvenčním návrhu, který na sebe podala. Podnikateli zbankrotovala rovněž společnost Rosaco na Slovensku, upozorňuje server E15 ve svém článku.

Podnikatel Beckhäuser nebyl označován za krále šmejdů pro nic za nic. Byl to on, kdo stál za firmami BECK, které se staly symbolem děsivých praktik „nenažraných“ šmejdů, ožebračujících důvěřivé důchodce na předváděcích akcích. Vyneslo mu to pořádný balík peněz, mj. na investici do luxusního zámku, kde žil před utlumením svých podnikatelských aktivit na tomto poli a stažením se z Česka.

I on měl přitom údajně využívat situací, kdy firmy zvaly spotřebitele na zájezdy a podobné akce, během nichž jim nabízely, zpravidla pod nátlakem nebo za použití klamavých obchodních triků, zboží, které bylo proti srovnatelným výrobkům v kamenných obchodech několikanásobně předražené. Nezřídka se stávalo, že účastníci takových akcí byli vystaveni výhrůžkám, zaznamenány byly i fyzické útoky.

Beckhäuser půjčil firmě pět milionů



Krále šmejdů, který kvůli kauze utekl z Česka, nyní stihly nové problémy. Insolvence nepostihla Beckhäuserovu samotnou společnost Beck International. Mezi věřitele zkrachovalého prodejce Von Zeiten však podle insolvenčního návrhu patří i samotný Beckhäuser. Firmě měl dle E15 půjčit 198 tisíc eur, tedy více než pět milionů korun. Smlouva o půjčce měla být uzavřena jen ústně.

Beckhäuser oznámil stažení z podnikání v oblasti předváděcích akcí v srpnu 2013. Prodal svůj podíl ve firmách Beck Europe (dříve Beck Czech) a Beck Reisen, který byly často v hledáčku České obchodní inspekce kvůli agresivním obchodním praktikám na předváděcích akcích a dostávaly pokuty v řádech milionů korun.

Celou kauzu „šmejdů“ a přijetí novely zákona, která rozšířila pravomoci ČOI při jejich kontrole, doprovázela v minulosti i kampaň Blesku „Stop šmejdům“ s peticí, kterou podepsaly tisíce občanů i řada celebrit. Změnu zákona následně v roce 2013 projednala Sněmovna ve zrychleném režimu. Návrh navýšil pokuty prodávajícím až na pět milionů korun a pokusil se zabránit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů.

Od 1. ledna 2014 pak začal platit nový kontrolní řád, který pracovníkům ČOI umožňuje i v současnosti pořizovat např. audio- a videozáznamy z předváděcích akcí a pak je používat i jako důkaz u soudu. O problému předváděcích akcí, na kterých se pod mnohdy surovým nátlakem prodávají předražené cetky, se začalo mluvit i díky filmovému dokumentu Šmejdi režisérky Silvie Dymákové.