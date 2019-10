Z olympijských her v Londýně přivezl stříbrnou medaili. Kajakář Vavřinec Hradilek ze sebe vždy při sportovních výkonech vydává maximum, proto by málokdo řekl, že se od dětství potýká s astmatem. Také je alergický na pyly, prach a roztoče. Sám přiznává, že sport jeho dýchání prospívá. Počet lidí trpících astmatem celosvětově stoupá, zejména mezi dětmi. V Česku trpí nemocí 800 tisíc lidí a ročně zemře na astma 100 lidí. Co vzkazuje nemocným český sportovec?

Vavřinec Hradilek, stříbrný olympionik z Londýna, pocítil první problémy s dýcháním na prvním stupni základní školy. Astmatem trpí jeho otec, takže ten se svým synem poprvé vyrazil k lékaři. Jak Hradilek říká, podpora rodiny mu při zvládání nemoci velmi pomohla.

„Prožíval jsem menší záchvaty, naštěstí mě nemuseli hospitalizovat, ale kvůli dvěma stavům jsem do nemocnice musel jet. Nikdy mě to ale výrazně neomezilo, že bych nemohl běhat s kamarády, hrát si a sportovat,“ řekl Blesk Zprávám Hradilek, který trpí i alergiemi na pyly, prach a roztoče, proto si musí dávat pozor na prostředí se zvýšenou koncentrací těchto alergenů.

Nejspíš sportovní disciplína i otec vedli Vavřince k tomu, aby se poctivě léčil.

„Mému otci vyvolávali záchvaty dušnosti, asi aby poznali, jak ji léčit, odstrašující byly pak historky z ozdravoven, kde musel trávit čas,“ popisuje zkušenosti svého otce Hradilek. Díky tomu, že se léčba astmatu během let změnila, nemusel nic takového zažívat on sám. Musí ale používat inhalátor a preventivní a úlevové léky, které užívá už dvacet let, každé ráno a večer. „Je to pro mě pravidlo k čištění zubů,“ směje se olympijský vítěz.

Zlatý Hradilek posílal pozdrav do nebe, Prskavec skákal jako Čech

Hradilek: Kvůli stresu jsem záchvat neměl

V současné době už na sobě spolehlivě pozná příznaky, které nemoc přináší, a umí se svým stavem pracovat. Ví, že když léky vynechá, dýchá se mu hůř. To mu ale nezabránilo věnovat se vrcholovému sportu a vyhrát pro Česko stříbrnou medaili v kajaku.

Ke správné funkci jeho dýchacího systému mu pomáhá i sport. Ten i podle odborníků astmatikům pomáhá, prospívá jejich dýchacímu ústrojí. Vavřinec Hradilek na sobě pozitivní účinky sportu pociťuje. Omezení občas pocítí, pokud se dostane do prostředí, které pro jeho nemoc není ideální.

Astma je spojeno se spoustou dalších nemocí. „Říká se, že záchvat může vyvolat i stres. Ze stresu jsem naštěstí nikdy záchvat neměl,“ svěřil se Hradilek.

„Lidem, co trpí astmatem, bych doporučil, aby se důsledně léčili. To je, jako když jdete na sluníčko, tak se také namažete krémem. Nikdy nevíte, co bude za 20 let a můžete dojít do fáze, kdy se ta vaše léčba bude muset řešit hodně razantně,“ vzkazuje sportovec ostatním pacientům.

Plicní chlamydie: Zákeřná infekce napadá plíce a může způsobit roztroušenou sklerózu

Počet astmatiků v Česku roste

Astma je závažné chronické onemocnění, které postihuje dýchací cesty. Astmatem trpí ve světě 300 milionů lidí a odhaduje se, že během příštích třiceti let vzroste jejich počet na 400 milionů. Za posledních 20 let dochází celosvětově k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých.

Tento trend je patrný i v České republice, počet nemocných roste zejména mezi dětmi. U nás trpí touto celoživotní chorobou osm procent populace, což je zhruba 800 tisíc nemocných. Dvě třetiny z nich jsou ženy, a až 220 tisíc dětí.

Astma může i zabíjet

Úmrtnost na astma je u nás velmi nízká díky péči odborných specialistů a v posledních letech kolísá kolem 1/100 000 obyvatel, tj. kolem 100 osob ročně.

Na následky astmatu u nás zemřelo v roce 2017 142 osob, 92 žen a 50 mužů.

Astma může vzniknout v kterémkoliv věku. Za nemocí mnohdy stojí genetické predispozice, které bývají podpořeny vnějšími vlivy, jako je kouření či alergie. Astma nelze zcela vyléčit, lze jej však účinně dostat pod kontrolu. Včasná diagnóza, včasná a účinná léčba, umožňuje astma v drtivé většině zvládat.

Zúžení průdušek

Příznakem astmatu je zúžení průdušek provázené pískotem při dýchání či kašlem, a to zejména při zátěži. Pacienti se také často budí v noci kvůli potížím s dechem a kašláním. Bez léčby mívají záchvaty těžké dušnosti, které je mohou i ohrožovat na životě. Předcházet jim lze preventivními léky. Čím dříve začnou s léčbou, tím snadněji se stav optimalizuje.