Tuzemští dopravci posílí kvůli pietním akcím k rozloučení s Karlem Gottem v pátek a sobotu své spoje. České dráhy navýší kapacity svých vlaků o 2000 míst. Vozy navíc přidá na své linky i RegioJet, další dopravci pak evidují zvýšený zájem o rezervace jízdenek. Vyplývá to z informací dopravních firem pro ČTK.

Lidé se s Gottem budou moci rozloučit v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

České dráhy vytipovaly zhruba 30 spojů na hlavních dálkových linkách. Jde především o linky, které do hlavního města směřují z Moravy, dále také ze západu a jihu Čech.

Vlaky budou posíleny zejména v ranních a dopoledních hodinách ve směru do Prahy, odpoledne a večer pak opačným směrem. Dopravce zároveň v obou dnech připraví v železničních uzlech Praha a Bohumín záložní vozy k operativnímu posílení souprav. V případě velkého zájmu tak může být posílení ještě vyšší.

Dráhy vedle toho v neděli vypraví i zvláštní vlak z Prahy do dějiště dostihové Velké pardubické a zpět.

Páteční spoje posílí o další kapacitu i RegioJet, soukromý dopravce chce na páteční i sobotní spoje nasadit svou veškerou vozovou kapacitu. Navyšovat přitom bude místa ve vlacích i autobusech. I přesto je však podle mluvčího Aleše Ondrůje velká část vlakových spojů mezi Ostravou a Prahou vyprodaná. To nebývá ve srovnání s běžnými pátky obvyklé, podotkl Ondrůj.

O něco více míst je zatím ve vlacích z Brna do Prahy, ale i na nich dopravce očekává velký zájem. „Je vidět, že zájem o cestování je ve srovnání s běžnými víkendy velmi vysoký,“ dodal mluvčí.

Volná místa mají ještě autobusy

Rezervace přibývají i u FlixBusu, místa však má autobusový dopravce ještě dostupná. FlixBus proto žádná speciální opatření ani posilování zavedených spojů neplánuje. Situaci na silnicích bude během obou dnů monitorovat dispečink dopravce, který by tak měl předejít případným zpožděním kvůli zvýšenému provozu.

O navýšení kapacity neuvažuje ani Leo Express, jak ovšem poznamenal mluvčí společnosti Emil Sedlařík, páteční spoje patří tradičně k vytíženým. Zákazníkům proto doporučil včasný nákup jízdenek.

Karel Gott zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října, bylo mu 80 let. Vláda kvůli jeho úmrtí vyhlásí na sobotu 12. října státní smutek.