Různým typům leukemie podlehne v ČR zhruba 700 lidí ročně, nejčastěji ve věku 75 až 79 let. Onemocní jich přibližně 1300 ročně, výskyt se od konce 90. let příliš nemění. Více nemocných ale přežije, vyplývá ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky do roku 2017. Zhruba 360 lidí za rok zemře kvůli akutní myeloidní leukemii (AML). S tímto typem se léčil Karel Gott, který v úterý v noci zemřel.