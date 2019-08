Šicí stroje jsou zase sexy. Mladé holky loudí mašiny na babičkách

„Nejvíce se prodávají elektrické šicí stroje do 10.000 korun. Kupují je především mladé ženy, které šití mají jako svého koníčka. Troufnu si odhadnout, že 90 procent našich zákaznic jsou maminky na mateřské dovolené,“ uvedl Skokan.

Mladé zákaznice podle Skokana nezažily éru plánované ekonomiky socialistického Československa, která se vyznačovala nedostatečným výběrem oděvů v obchodech. Zatímco tehdy ženy doma šily z nutnosti, nyní tak činí pro radost. „Mladé dívky a ženy objevují kouzlo domácího šití a nejsou zatížené minulostí, kdy toho v obchodech s oděvy nebylo moc k dostání a šití bylo často nepříjemnou povinností. Chtějí si doma ušít něco originálního nebo spravit oblíbené oblečení pro sebe a děti,“ podotkl Skokan.

Rostoucí zájem o domácí šití je podle Skokana vidět také v prudce rostoucí poptávce po opravách starých šicích stojů, které mladé dívky našly v pozůstalosti po svých babičkách a rozhodly se je opět zprovoznit. „Nosím k nám i padesát let staré šicí stroje a nechávají si je opravit,“ dodal Skokan.

Elektronizaci neunikly ani šicí stroje, z nichž ty nejmodernější dokážou komunikovat s chytrými mobilními telefony a tablety. „Je to horká novinka. Ženě stačí do mobilu stáhnout speciální aplikaci, v ní si pak vytvoří požadovaný vzor a data pomocí sítě wi-fi odešle do šicího stroje, který poté vzor sám vyšije na látku,“ řekl Skokan. Šicí stroj Lada L90 vybavený těmito moderními funkcemi stojí zhruba 24.000 korun. „Poptávka po nich roste,“ dodal Skokan.

Společnost LADA-šicí stroje vlastní značku Lada, která byla dříve spojena s podnikem v Soběslavi na Táborsku. Šicí stroje si olomoucká firma nyní nechává vyrábět například v továrnách na Tchaj-wanu. „Konstrukční vývoj máme částečně tady. Důležité komponenty, jako je například kolo náhonu, jsou naše. Sériové šicí stroje od konkurence ho mají často z plastu, což má nepříznivý vliv na životnost stroje. Naše kolo je proto kovové,“ uvedl Skokan.

Pracovníci olomoucké firmy šicí stroje před prodejem koncovému zákazníkovi pečlivě kontrolují a jednou za čas vyráží na inspekci přímo do asijské továrny. „Na šicí stroje poskytujeme pětiletou záruku. Když se objeví nějaká porucha, tak stroj bez řečí opravíme,“ řekl Skokan.

Většinu šicích strojů značky Lada firma prodá v Česku. „Dodáváme je i na Slovensko, kde je tato značka taky hodně populární,“ uvedl Skokan. Před rokem 1989 byly šicí stroje Lada exportovány hlavně do Ruska. Stále je ale používají lidé v mnoha zemích. „Dostáváme e-maily od lidí z USA, Kanady i Nového Zélandu, kteří děkují za to, že jejich i 50 až 60 let staré šicí stroje Lada stále perfektně fungují,“ dodal Skokan.