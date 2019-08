Kost po prázdninách zavře brány. Majestátní památku čekají opravy, spolknou 100 milionů

Gotický hrad Kost na Jičínsku čeká jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v historii. Stavební práce zhruba za 100 milionů korun by měly začít v září a zasáhnou většinu areálu hradu. Součástí bude archeologický výzkum. Hotovo by mělo být do konce roku 2021, řekl kastelán Jan Macháček. Hrad je soukromý, patří Kinským dal Borgo. Hrad bude návštěvníkům otevřen v běžném režimu do konce srpna. Příští rok by měl být uzavřen s výjimkou hlavní turistické sezony v červenci a v srpnu, kdy se počítá s omezeným režimem prohlídek.