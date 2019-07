„Fotky dáváte neomezeně všanc,“ varuje expert před FaceApp. A řekl, jak se chránit

Dočekal uvedl, že aplikace fotku odešle někam na vzdálené servery umístěné neznámo kde. „Tam je software, který na základě filtru, který si vyberete, tu fotku upraví a pošle vám tu fotografii zpátky,“ popsal důvod, proč kolem FaceApp vznikla obrovská panika a strach ze zneužití dat.

Důchodcem v mžiku. Aplikace FaceApp pobláznila i celebrity, rostou obavy o bezpečnost

„Ta aplikace tak trošku těm uživatelům nezdůraznila, že tu jejich fotografii někam odesílá a že si ji ještě navíc ukládá,“ doplnil expert. Podle něj velmi málo lidí čte podmínky užívání aplikace, ve kterých je na rozdíl od jiných uvedený časově neomezený a neodvolatelný souhlas s komerčním využitím fotek. Doplnil, že řešením je upravovat jiné než své fotografie.

Aplikace FaceApp | ČTK

Tajné služby mají jiné zdroje

Daniel Dočekal ale zároveň zpochybnil, že by data z FaceApp využívali cizí špióni. „Tajné služby by zcela určitě si v App Storu neudělaly aplikaci, ve které by napsaly, že ji vytvářejí vývojáři z Ruska,“ prohlásil. Tajné služby prý mají jinou a lepší možnost, jak získat fotografie miliard lidí, a to z profilového fota z facebooku.

Podle publicisty Dočekala je účinná ochrana před takovými hrozbami si podobné programy neinstalovat do svých mobilních zařízení, už vůbec ne mimo oficiální obchody s aplikacemi. „Nejjednodušší by bylo zahodit chytré telefony a vrátit se k těm tlačítkovým, co uměly jen telefonovat a esemeskovat,“ doplnil s tím, že to je ale samozřejmě nereálné.