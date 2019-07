Z lékárníka logistikem? Chybějící léky hledáme i na facebooku, říká viceprezident komory

V Česku i nadále chybí důležité léky, z nich některé jsou nenahraditelné. Aleš Krebs, viceprezident České lékárnické komory (ČLnK), pracuje v lékárně v malém městě u Olomouce a v rozhovoru Blesk Zprávám přiznal, že kdysi řešil chybějící léky jednou za 14 dní, nyní je to na denním pořádku. Lékárníci se snaží nedostatkové medikamenty řešit v uzavřené skupině na facebooku a vzájemně si vypomáhat s předáváním případných zásob.

Podle mluvčí ČLnK Michaely Bažantové se situace, kdy v českých lékárnách chybí určité léky, nijak nelepší, spíše naopak. „Teď v létě se situace opět zhoršila, k dostání není např. lék Ercerufyl, kteří lékaři předepisují na úporný průjem, lidé jej často vozí na dovolenou do destinací, jako je Egypt nebo Tunisko,“ řekla Bažantová Blesk Zprávám.

Lékárník: Stávají se z nás... logistici

Aleš Krebs, víceprezident ČLnK, pracuje řadu let jako lékárník v malém městě poblíž Olomouce a většinu svých pacientů dobře zná.

„Co si pamatuji za ty roky ze své praxe lékárníka, tak to není tak dávno, co jsem nějaký chybějící lék sháněl jednou za 14 dní, nyní je to na denním pořádku,“ řekl Krebs Blesk Zprávám.

Podle něj mají čeští lékárníci na facebooku uzavřenou skupinu, kde se snaží od kolegů zjišťovat, zda nedostatkový lék nemají v jiné lékárně a zda by si ho nemohli nějak předat, případně poslat pacienta s receptem do jiné pobočky.

„Stávají se z nás, nechci to slovo použít, ale musím - logistici. Neustále něco sháníme. Opakují se pořád situace, kdy nemáme pacientům co nabídnout, tak se snažíme s kolegy řešit, zda ten lék někdo nemá. Ta situace rozhodně není dobrá,“ přiznává Krebs.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí komory: „Lékárníci si na uzavřeném fóru na facebooku navzájem pomáhají. Píšou si, zda někdo nemá ten a ten lék, aby mohli pacientovi pomoci.“

Vybrakované lékárny v Česku: Chybí lék na astma i vakcína proti obrně a bude hůř

Pacienti mohou kvůli výpadkům přestat léky užívat

Některé léky mají výpadky týden, ale některé chybí dlouhodobě a to velmi komplikuje léčbu pacientů. „Pokud se lék skutečně nedá nahradit, tak se musí pacientova léčebná terapie měnit, ačkoliv ta stávající je účinná a je pro daného člověka nejvhodnější,“ popisuje problémy Krebs s tím, že někteří pacienti snáší výpadky a nahrazování jinými léky těžce.

I když dostanou pacienti lék se stejnou účinnou látkou, je to pro mě psychicky nepříjemné. „Někteří jsou fixovaní na tvar nebo barvu léku a z toho pak plynou další problémy - pacienti přestanou léky užívat, nebo je užívají špatně, protože jim zkrátka nevěří,“ varuje viceprezident komory před následky výpadky léků.

Výpadky jsou jako lavina

A čím jsou výpadky způsobeny? Důvodů je samozřejmě více. „Hovoříme o reexportech a ať chceme nebo ne, tak Česko v rámci Unie má jedny z nejlevnějších léků,“ vysvětluje Krebs a pokračuje: „Dalším důvodem může být vyšší spotřeba léků, případně se zkomplikuje výroba nějaké účinné látky a lék je pak nedostupný. Je to také začarovaný kruh - jeden lék vypadne, zvýší se spotřeba jeho náhrady - je to jak lavina a vy pak nemáte pacientovi jak pomoci,“ uzavírá Krebs marný boj.