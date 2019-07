Proč se v tropech nedá v bytech spát a jak to změnit? S klimatizací opatrně, říká expert

Vlna veder opět dorazila do Česka, podle meteorologů čekají Čechy nejen v červenci, ale i srpnu. Zaměstnancům horko znepříjemňuje cestu do práce i pobyt v ní. Řada lidí si bohužel neodpočine ani doma, kde na ně čeká rozpálený byt, ve kterém se nedá dýchat, natož spát. Blesk Zprávy zjišťovaly u odborníků z řad stavařů a psychologů, jak vysoké teploty pohodlně přežít.

Faktorů, proč jsou některé byty vyhřátější než jiné, je mnoho. Některé člověk neovlivní, jiné ano. „Nepřiměřeně vyhřáté místnosti vznikají samozřejmě orientací na jih a teplo značně ovlivňuje velikost oken. Okna mají různou propustnost, existují už i okna, která mají speciální povrchovou ochranu a odráží sluneční záření, ale stejně teplotní zisky rostou. Rozhodně bych doporučil spíše trojitá okna než dvojitá,“ řekl pro Blesk Zprávy inspektor nemovitostí Radima Mařík.

Fólie zadrží škodlivé UV záření

Okna navíc vytvářejí skleníkový efekt. Pokud jsou opravdu velká, často nepomohou závěsy ani žaluzie. Ideálním řešením je clonění z venkovní strany. „S regulací horka v interiéru pomohou také protisluneční fólie, které zabraňují přímému prostupu horka, a navíc snižují náklady na provoz klimatizace. Výhodou těchto fólií je také, že zadrží minimálně 98 % škodlivého UV záření,“ říká výrobce fólií Ondřej Pučálka.

Během veder pomohou i systémy stínění a venkovní či vnitřní žaluzie. Je ale nutné zachovat dostatek denního světla. Ten totiž pozitivně ovlivňuje myšlení a má vliv i na soukromý život. Podle studie Světové rady pro šetrné budovy prodlužuje spánek až o 46 minut. „Denní světlo nám neslouží pouze pro to, abychom dobře viděli. Každodenní efekt slunečních paprsků ovlivňuje řadu procesů v těle a je nezbytný pro to, abychom v práci mohli podávat co nejvyšší výkon,“ dodává psycholog Michal Walter.

Dostatečné množství kvalitního vzduchu zvyšuje produktivitu práce. Podle České rady pro šetrné budovy se jedná o téměř 10 %. „Je nesporným faktem, že kvalita pracovního prostředí a pocitu v budově má přímý vliv na pracovní nasazení a výkonnost jednotlivých pracovníků,“ říká Michal Walter, psycholog a předseda České asociace psychologů práce a organizace.

Kvalitnější vzduch a klimatizace?

V parných dnech ale otevření okna není nejrozumnějším řešením. Do místnosti se dostane prach, alergeny a hluk. A často je venku větší teplo než uvnitř. Klimatizace podle odborníku poskytuje kvalitnější vzduch než ten, který dýcháme venku nebo doma, ovšem ten, kdo ji obsluhuje, musí dodržovat určitá pravidla.

„Teplotní rozdíl před a po zapnutí by neměl přesáhnout sedm stupňů. Během chlazení je nutné neotevírat okna a omezit tak přístup teplého vzduchu,“ uvedl Martin Turek, odborník na facility management. Teplotu je ideální nastavit v rozmezí 22 až 24 stupňů. „Dnes již klimatizace z větší částí umí samy upravit potřebný výkon, není tedy nutné její časté vypínání. To navíc omezuje životnost klimatizace,“ uvádí Turek.

S klimatizací se to ale nesmí přehánět. „Když jdete do auta a pustíte si klimatizaci na 19 stupňů a venku je třeba 35, tak je to opravdu o zdraví. Můžeme auto vychladit a pak to dát na rozumnou teplotu, ale je potřeba na to dávat pozor, aby člověk nenastydl,“ varuje Radim Mařík. Klimatizace je podle něj největší problém v open officech, kde je hodně lidí a každý chce jiné tepelné podmínky.

Řada lidí řeší za horkých letních večerů vyhřátý byt spánkem s mokrými vlasy nebo přikrytím mokrým ručníkem. „Není to úplně ideální řešení. Vypařováním si člověk odebírá teplo a pak také může prochladnout, protože to při spaní neohlídá,“ upozornil Mařík.

Rostliny zvlhčují vzduch a dělají ho zdravější

Ideální je zavlažovat prostor pěstováním rostlin, ty totiž zdravější vzduch podporují tím, že vstřebanou vodu vrací zpět prostřednictvím páry. Ideální jsou květiny s velkými listy nebo spoustou menších listů, například fíkus, dračinec, palma Areca nebo tchynin jazyk. Zeleň snižuje množství těkavých organických látek ve vzduchu o 50 %. Zároveň má pozitivní vliv na naši psychiku, zvyšuje produktivitu práce a uklidňuje zrak.

Trendem jsou zelené stěny, které šetří místo, zachycují prach, pohlcují škodlivé látky a působí jako zvukový a tepelný izolant. Pěstování ve vodě bez zeminy je navíc hygienické.