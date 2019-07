Sting zrušil koncert ve Slavkově. Je v péči lékařů. Podívejte se, jak vrátit vstupenky

Michal Klema z agentury Glanc řekl, že Sting je v péči lékařů, upřímně lituje zklamání, které svým fanouškům způsobil, omlouvá se za způsobené komplikace a děkuje za pochopení. Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. července, peníze dostanou lidé zpět.

Na páteční koncert mířily tisíce fanoušků, zámecký park byl vyprodaný. Pořadatelé kromě Stinga pozvali také zpěvačku Lenku Novou a Vojtěcha Dyka s B-Side Bandem.

Na pokraji smrti vážila 24 kilo. Jana (21) porazila anorexii a řekla své přání

Sting je momentálně na letním turné s koncertním programem My Songs, založeným na nejslavnějších skladbách sedmašedesátiletého hudebníka. Pořadatelé slibovali dynamickou show, která fanoušky provede celou kariérou Stinga, od působení v kapele The Police na přelomu 70. a 80. let až po velké úspěchy na sólové dráze. Sting je interpretem hitů jako Englishman in New York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne a Message in a Bottle.

Sting je v Česku poměrně častým hostem. Předloni hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích. Loni v listopadu s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě. Koncert ve Slavkově měl být jeho prvním vystoupením na jižní Moravě.

Sting u příležitosti koncertu v Praze poskytl Blesku rozhovor. | Alexandr Malachovský / Blesk

Zklamaní jsou fanoušci ve více zemích. Sting v pondělí na poslední chvíli odřekl vystoupení na jazzovém festivalu v belgickém Gentu. Zrušen byl i úterní koncert v bavorské metropoli Mnichově a také čtvrteční koncert ve Stuttgartu na jihozápadě Německa, kde minulý týden začal desetidenní festival jazz open.

Jak vrátit vstupenky:

Ticketportal

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce – vstupenky není možné vracet na jiném prodejním místě, než na kterém proběhla úhrada vstupenek. V případě zrušeného prodejního místa vrací platbu centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou - vstupné vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny.

O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 30 dnů ode dne zrušení akce

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 30 dnů ode dne zrušení akce

3/ platba vstupenek přes benefity

vstupenky spolu s objednávkou je třeba doručit na adresu centrální kanceláře (Politických vězňů 15, Praha 1)

4/ platba vstupenek na fakturu

fakturu spolu se vstupenkami je třeba doručit na adresu centrální kanceláře (Politických vězňů 15, Praha 1)



Ticketmaster

Vstupenky zakoupené na prodejním místě je možné vrátit na pobočce, kde byly zakoupeny.

V případě, že jste vstupenky obdrželi poštou, je můžete vrátit v naší centrále Ticketmaster Rokoko na Václavském náměstí 38, Praha 1 nebo je zašlete na naší adresu – Ticketmaster Česká republika a.s., Jungmannova 26/15, 110 00, Praha 1 a peníze vám budou vráceny zpět přes platební bránu.

V případě nákupu TicketFastu či eTicketu (vstupenky, kterou si sami vytisknete či obdržíte na mobilní telefon) a u objednávek s osobním vyzvednutím, které nebyly doposud vyzvednuty, nám stačí e-mailem zaslat číslo objednávky. V ostatních případech je vždy vyžadován originál vstupenky.